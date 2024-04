Donauwörth/Nördlingen

18:00 Uhr

Prozess: Liebes-Betrügerin agiert aus dem Kinderzimmer

Plus Eine 17-Jährige und ihre Freundin, 19, nehmen systematisch einen jungen Mann aus, der auf der Suche nach einer Partnerin ist. Nun steht das Duo vor Gericht.

Von Wolfgang Widemann

Sie saß im Kinderzimmer an ihrem Computer und heuchelte einem jungen Mann, der auf einer Internet-Plattform auf Partnersuche war, die große Liebe vor. Tatsächlich hatte es eine 17-Jährige aus dem Raum Donauwörth aber nur auf das Geld des Mittelfranken abgesehen. Mit ihrer damals 19-Jährigen Freundin aus dem Kreis Dillingen als Komplizin überredete die Auszubildende den 27-Jährigen unter Vorspiegelung falscher Tatsachen dazu, ihr immer mehr Geld zu überweisen. Über 30.000 Euro waren es am Ende. Das Duo flog auf und landete nun vor dem Jugendschöffengericht in Nördlingen.

Vorsitzende Richterin Sandra Fischer fand in ihrem Urteil klare Worte. Die Art und Weise, wie die Jugendliche und ihre Freundin das leichtgläubige Opfer ausgenommen haben, sei schamlos gewesen: "Das war für zwei so junge Damen schon ein starkes Stück." Die 17-Jährige kontaktierte im August 2021 den Mann aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen über eine Dating-Plattform. In den folgenden zwei Monaten fand per Chat ein reger schriftlicher Austausch statt. Die Protokolle füllen über 50 Seiten in den Gerichtsakten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen