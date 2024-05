Rain

vor 18 Min.

Musik, die die Herzen der Zuhörer erreicht

Plus Vier ukrainische Musiker spielen im Rainer Schloss ein Benefizkonzert. Einigen Gästen blieb nur ein Stehplatz. Bei einem Lied sangen viele mit.

Von Andrea Hutzler

Traditionell gekleidet in Blusen beziehungsweise in ein Hemd mit dem typischen „Wyschywankka“, dem traditionellen Stickmuster, betraten die vier Musiker die Bühne. Vor zwei Jahren hat sich das Ensemble um Olha Lytvynenko (Bandura, Gesang), dem auch das Geschwisterpaar Evelina (Geige, Gesang) und Daryna Atroshenkova (Klavier, Gesang) sowie als jüngster der Gruppe Timofey Maksymenko (Cajon) angehört, formiert. Sie sehen es als ihre Mission an, mit ihrer Musik ihren Beitrag zur Unterstützung ihrer ukrainischen Heimat zu leisten. So konzertierten die in Gunzenhausen lebenden Musiker, unterstützt vom „Helferkreises Rain“ mit den Vorsitzenden Julia Schmalbach beziehungsweise Hedwig Rehm sowie dem ukrainischen Kulturzentrum Donauwörth, im Rainer Schloss und durften sich über einen ungeheuren Besucherandrang freuen - einigen Konzertbesuchern blieb nur noch ein Stehplatz.

Berthold Auerbach prägte im 19. Jahrhundert den Satz „Musik allein ist die Weltsprache und braucht nicht übersetzt zu werden“. Wieviel Wahrheitsgehalt in diesem Zitat steckt, durften die Zuhörerinnen und Zuhörer hautnah miterleben. Denn es gab keine Sprachbarrieren, die Musik wirkte für sich und bescherte den Anwesenden verschiedene Lieder unterschiedlicher Genres. Als „Nationalsong“ der Ukraine erklang zu Beginn „Chervona Kalyna“. Bereits dabei wurden die Spielfreude und und vor allem die besondere Ausstrahlung der Musiker, insbesondere der Sängerin und Leiterin der Gruppe Olha Lytvynenko, deutlich.

