18:57 Uhr

Mit freiem Kopf gegen Aubstadt

Der TSV Rain trifft zum ersten Mal auf den Verein aus Unterfranken. Trainer Alex Käs stellt für das Auswärtsspiel klare Forderungen an sein Team.

Von Michael Ruisinger

Am letzten Spieltag der Vorrunde duellieren sich in der Regionalliga-Bayern zwei Neulinge, die noch nie gegeneinander gespielt hatten. Gastgeber TSV Aubstadt, der letztjährige souveräne Meister der Bayernliga Nord empfängt dabei den aktuellen Tabellenletzten TSV Rain, der bekanntlich via Relegation in die bayerische Vorzeigeliga aufstieg. Da die Rhön-Grabfelder auf dem siebten Tabellenplatz stehen, sind sie in diesem Duell der klare Favorit. Rains junger Trainer Alexander Käs lobte die Nordbayern und sagte, dass Aubstadt völlig zurecht dort oben steht, weil sie einen sehr schnellen und vor allem dynamischen Fußball spielen.

Beim TSV Rain war man zuletzt doch arg enttäuscht nach der 0:3-Heimniederlage im Lokalderby gegen den VfB Eichstätt. Besonders ernüchternd war vor allem die Tatsache, dass Rain nach nur neun Spielminuten schon hoffnungslos mit 0:2 im Hintertreffen lag. Rain bemühte sich zwar in der zweiten Spielhälfte, doch nicht einmal mehr eine Ergebniskorrektur war mehr möglich. Stattdessen erhöhten die Eichstätter in der Schlussphase das Ergebnis noch auf 3:0.

TSV Rain: Trainer Käs fordert mentale Frische

TSV Aubstadt hat einen Lauf

Wesentlich besser läuft es aktuell beim TSV Aubstadt. Seit mittlerweile vier Spielen sind die Rhön-Grabfelder ungeschlagen. Wobei die letzten drei Spiele gegen den TSV 1860 Rosenheim, die SpVgg Greuther Fürth II und zuletzt beim SV Wacker Burghausen alle mit einem 2:0-Sieg der Nordbayern endeten. Die letzte Niederlage datiert vom 21. September. An diesem Tag gab es die bis dato einzige Heimniederlage gegen Spitzenreiter SV Türkgücü München (1:3). Überragender Torschütze ist Ingo Feser mit neun Toren. Die ehemaliger Braunschweiger und Fürther kommt dabei meist von der Seite. Doch auch Michael Dellinger (5 Tore) und Martin Thomann (4 Tore) bewiesen ihren Torinstinkt schon mehrmals. Zuhause ist Aubstadt eine Macht und holte in den heimischen Gefilden 17 der 28 Punkte. Die Aubstädter spielen einen sehr athletischen Fußball.

Michael Knötzinger fällt zwei Wochen aus

Für den TSV Rain ist dies eigentlich egal, denn das Team muss endlich sein wahres Können abrufen und auf sich selbst schauen. Verzichten muss Trainer Alexander Käs in Aubstadt auf seinen wichtigen Mittelfeldspieler Michael Knötzinger. Der Rainer Leistungsträger überdehnte sich gegen den VfB Eichstätt das Außenband am Knie, und fällt somit rund zwei Wochen lang aus. Von den Rekonvaleszenten kommt nur Pascal Schittler neu zum Kader. Die anderen angeschlagenen, beziehungsweise gesperrten Spieler sind noch nicht in der notwendigen Verfassung. Trainer Alexander Käs stellt an sein Team eine klare Forderung: „Wir müssen das Spiel wesentlich besser annehmen als die zuletzt der Fall war, und endlich den Kopf freibekommen.“ Hoffentlich verinnerlicht die Mannschaft dieses Ansinnen. Denn die gegen Eichstätt gezeigte Leistung wird in Aubstadt nicht für ein Erfolgserlebnis ausreichen.

Fanbus: Abfahrt ist um 8.15 Uhr, am Georg-Weber-Stadion. Für Fans besteht Mitfahrgelegenheit.

Aufgebot TSV Rain: Maschke und Hartmann (Tor), Schittler, Bobinger, Schröder, Triebel, Cosic, S. Müller, Bär, J. Müller, Greppmeir, Krabler, Dannemann, Bauer, Luburic, Brandt und Ekin,

Schiedsrichter: Johannes Hamper (ATS 1861 Kulmbach)

Themen folgen