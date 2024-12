Bärenstarke Defensive: Donauwörth schlägt TV Augsburg II

Der VSC Donauwörth bleibt auf Erfolgskurs: Im Topspiel gegen den TV Augsburg II überzeugte das Basketball-Team besonders in der Defensive und sicherte sich mit einem klaren 73:57 einen weiteren wichtigen Sieg in der Bezirksoberliga.

Von Beginn an zeigte aber auch die Offensive der Bären Spielfreude. Der Ball lief gut durch die eigenen Reihen und die erzielten Punkte waren das Ergebnis einer starken Teamleistung. Dennoch blieb das Spiel zunächst auf Augenhöhe, da die Gäste ihre Chancen ebenfalls effektiv nutzten. Das erste Viertel endete knapp mit 21:18 zugunsten der Donauwörther.

Basketball-Bezirksoberliga: VSC Donauwörth überzeugt mit hoher Intensität

Im zweiten Viertel schalteten die Bären vor allem in der Defensive nochmal einen Gang höher. Jeder Spieler der Donauwörther legte eine hohe Intensität an den Tag, wodurch lediglich fünf Punkte des TV Augsburg im zweiten Viertel zugelassen wurden. Zusätzlich dominierten die Donauwörther das Rebound-Duell, sowohl defensiv als auch offensiv, und sicherten sich dadurch einige zweite Chancen. So setzte sich der VSC zur Halbzeit ab und es ging mit einem Stand von 41:23 in die Kabine. Zur Halbzeit zeigte sich Trainer Holger Grabow sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Er betonte jedoch, dass das Spiel noch lange nicht entschieden sei: „Die Intensität muss hochgehalten werden, wenn wir diesen Sieg nach Hause bringen wollen“, appellierte Grabow an seine Spieler.

Augsburg kam stark aus der Kabine und setzte die Bären im dritten Viertel unter Druck. Die Gäste verkürzten den Rückstand zwischenzeitlich auf nur noch zehn Punkte. Doch die Gastgeber hielten gut dagegen und ließen sich von diesem kurzen Lauf nicht aus der Ruhe bringen. Besonders Arda Zümbül setzte mit einem Buzzer-Beater-Dreier, der das dritte Viertel mit 55:40 beendete, ein klares Ausrufezeichen und sorgte für neue Energie vor dem Schlussabschnitt. Auch Jugendspieler Ihor Bludshyi wusste seine Einsatzzeit effektiv zu nutzen. Sowohl in der Offensive als auch in der Defensive half er den Bären, wichtige Akzente zu setzen.

Gegenwehr des TV Augsburg II ist ehrenwert, aber bleibt ohne Erfolg

Im letzten Viertel machten es die Gäste aus Augsburg den Bären nochmals schwer. Sie hielten den Druck hoch, sodass der Sieg für Donauwörth erst in den Schlussminuten wirklich sicher schien. Doch trotz der hartnäckigen Gegenwehr behielten die Bären die Nerven und brachten die Führung letztlich über die Zeit. Mit einem Endstand von 73:57 sicherte sich der VSC Donauwörth am Ende verdient den nächsten Erfolg.

Mit diesem überzeugenden Sieg rücken die Bären in der Tabelle auf den zweiten Platz vor. Im letzten Spiel vor der Winterpause wollen die Donauwörther die Hinrunde erfolgreich mit einem weiteren Sieg beenden. Am kommenden Sonntag geht es dafür zum bislang sieglosen Tabellenletzten, dem TSV Haunstetten. (AZ)