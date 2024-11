Schützen-Gau Donau-Ries ehrt seine herausragenden Sportler

Der größte Schützengau des Schützenbezirks Schwaben ist der Donau-Ries Gau. Da ist es naheliegend, dass es dort viele gute Schützinnen und Schützen geben muss. In diesem Jahr sind es jedoch besonders viele, die hervorragende Ergebnisse auf internationaler, nationaler, Landes- und Bezirksebene erringen konnten. Sie alle haben nun den Titel „verdienter Sportschütze des Jahres 2024“ erhalten.

Im bis auf den letzten Sitzplatz gefüllten Schützenheim des Schützenvereins Treffsicher Gansheim erklärte Gausportleiter Franz Müller, dass es in diesem Jahr das erste Mal der Fall sei, dass die Sportlerehrung vom Gauehrenabend getrennt werden musste, da so viele Schützinnen und Schützen eine Auszeichnung erhalten. Alle Personen würden in einer Räumlichkeit keinen Platz finden.

Schützengau Donau-Ries: VSG Wemding räumt die meisten Auszeichnungen ab

Nach Grußworten von Bürgermeister Alois Schiegg, Gansheims Schützenmeister Raimund Flath und Gauschützenmeisterin Heike Wildfeuer-Fick gab Franz Müller mit Unterstützung der stellvertretenden Gauschützenmeisterin Gabi Schwertberger, der stellvertretenden Gaudamenleiterin Manuela Stöckl und dem stellvertretenden Gausportleiter Josef Steinle die Auszeichnungen aus. Zu Beginn erfolgten zwei Sonderehrungen für die Gaujugend im Bezirkspokal 2024: Den zweiten Platz erreichte Marie Schreiber (Tell-Grenz Erlingshofen) mit 245 Ringen vor Katja Kundinger (Schützengesellschaft Adler Berg) auf Platz drei mit 216,6 Ringen.

Nach den beiden Jungschützinnen wurden 86 Schützinnen und Schützen aus 21 Gauvereinen mit der Sportplakette ausgezeichnet. Auszeichnungsberechtigt sind Schützinnen und Schützen, die im Sportjahr 2024 auf internationaler Ebene Erfolge feierten oder bei der Deutschen Meisterschaft teilgenommen haben und in der Rangliste dort mit Platz und Ergebnis eingetragen sind. Zudem werden Personen geehrt, die bei der Landesmeisterschaft und den bayerischen Herbstmeisterschaften für die Auflage- und Paraschützen die Plätze eins bis fünf (Einzel und Mannschaft) belegt hatten, sowie bei der Bezirksmeisterschaft auf den Plätzen eins bis drei (Einzel und Mannschaft) gelistet wurden. Die geschossenen Disziplinen haben dabei eine große Bandbreite. Vom Luftgewehr oder Luftpistole, über verschiedene Bogen-Disziplinen bis hin zu Waffen mit größeren Kalibern wurden sehr gute Ergebnisse erzielt.

Auszeichnungen für Bogenschützen, Para-Schütze und Zehn-Disziplinen-Champion

Von den geehrten Personen sind einige aufgrund ihrer herausragenden Leistungen hervorzuheben. Werner Merle (VSG Wemding) erreichte als Teilnehmer bei der Weltmeisterschaft den fünften Platz mit dem Bogen 3D-Traditionell im Team. Die beste Platzierung bei der Deutschen Meisterschaft in der Disziplin Bogen-WA720 Compound in der Klasse Schüler A belegte Simon Huber (VSG Wemding) mit dem dritten Platz. Von den Altschützen Oberndorf hat Rudolf Mayr in zehn verschiedenen Meisterschaften auf verschiedenen Disziplinen einen ehrbaren Rang erreicht. Bei fünf Meisterschaften hat er sogar den ersten Platz belegt.

Eine besondere Leistung erbrachte Josef Kröpfl von der Königlich privilegierten Schützengilde Rain. Er trat aufgrund seiner Sehbeeinträchtigung in der Luftgewehr-Para-Klasse der Landesmeisterschaft an und errang den ersten Platz. Dies gelang ihm, da er durch eine spezielle Zieleinrichtung das Ziel hören kann und somit genau weiß, wann er einen guten Schuss abgeben kann. Der erfolgreichste Verein mit 17 zu ehrenden Personen, auch mit sehr erfolgreicher Jugend, war die VSG 1849 Wemding.

Bei der Sportlerehrung 2024 im Schützengau Donau-Ries wurden ausgezeichnet:

VSG Asbach Bäumenheim: Klaudia Aue, Franz Müller, Wolfgang Bosch, Georg Preiß, Hermann Duschl, Günter Raul, Roland Ermark, Kosmas Raul, Hans Eß, Werner Schön, Robert Lechner

Kesseltal Bissingen: Sebastian Konrad, Erich Schmidbaur

Kgl.priv.SG Donauwörth: Michael Baumann, Dieter Steigert, Manfred Kapfer, Laurin Strobl, Peter Nitsche

Tell-Grenz Erlingshofen: Marie Schreiber

Heiterkeit Genderkingen: Josef Auer, Vlado Sinovec, Franz Xaver Liedl

Diana Hamlar: Peter Birkner, Norbert Singer, Bernhard Mende, Lisa Tönnis

Einigkeit Kaisheim: Romy Luschka

Gemütlichkeit Mertingen: Marc Bolz, Emma Künzler, Leander Eisenwinter, Leonie Poetzsch, Philipp Eisenwinter, Eric Salumae, Markus Gluch, Alexander Staßer, Werner Gryzan, Franziska Wenger

Edelweiß Möhren: Victoria v. Sachsen-Coburg

SG Monheim: Jens Christ, Dennis Grof, Karel Kuba, Simon Röding

FC Mertingen Abt.Bogen: Peter Arendarik, Valentin Scharbert, Richard Harlacher, Stefan Schütz, Lea Meitinger, Lara Zeiller

Buren Nordendorf: Haci Azmaz, Eckhard Georg Walter, Armin Ocker

Altschützen Oberndorf: Thomas Edler, Gottfried Pollaschek, Albert Haß, Erich Schmidbaur, Rudolf Mayr, Siegfried Schuster, Ines Mösle, Leonhard Schwab

Hubertus Riedlingen: Ingo Bachmann, Wilfried Rau, Jürgen Herde

St. Sebastian Sulzdorf: Lena Strauß

VSG Wemding: Mario Binswanger, Herbert Müller, Nina Brech, Ben Österle, Elena Heiß, Stefan Rabenseifner, Victoria Milena Heiß, Amelie Rabenseifner, Rene Hönle, Fabio Rabenseifner, Robin Hönle, Stephan Rupprecht, Simon Huber, Rudi Anton Schmieder, Lukas Kugler, Annika Siebert, Werner Merle

St. Martin Wolferstadt: Carlos Färber, Jona Techet, Lukas Schalk

Kgl.priv.SG u. Wö. Harburg: Volker Lusczak

Kgl.priv.SG Rain/Lech: Josef Kröpfl

Trowin Druisheim: Tatjana Merkl

Sportschützen Bergstetten: Edmund Altmann, Gottfried Pollaschek