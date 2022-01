Wemding/Augsburg

vor 10 Min.

Impfbetrug in Wemding: Polizei nimmt Verdächtigen bei Razzia Blut ab

Bei rund 100 Personen, die im Verdacht stehen, in der Praxis von Dr. Holst in Wemding wissentlich Scheinimpfungen gegen Covid-19 erhalten zu haben, wurde die Polizei vorstellig.

Plus Der Wemdinger Hausarzt Dr. Gerhard Holst soll Hunderte von Corona-Scheinimpfungen vorgenommen haben. Mancher Patient bekam nun einen "Hausbesuch" von der Polizei.

Von Wolfgang Widemann

Sie haben sich offenbar den Corona-Impfnachweis erschlichen und dafür weite Wege auf sich genommen. Aus ganz Bayern und dem angrenzenden Württemberg, aber auch aus Hessen und vereinzelt sogar aus Nordrhein-Westfalen reisten zwischen Mitte April und Ende September 2021 wohl Hunderte von Menschen nach Wemding (Landkreis Donau-Ries), um sich den Eintrag in den Impfpass oder das entsprechende Zertifikat zu holen. Nur: Eine Spritze bekamen sie nicht – und das wissentlich in Absprache mit dem Hausarzt Dr. Gerhard Holst. Davon gehen Staatsanwaltschaft und Kripo inzwischen aus. Gegen Holst wird seit dem Herbst ermittelt. Nun bekamen viele dieser Leute Besuch von der Polizei. Die startete am Donnerstagmorgen eine Razzia in einer Größenordnung, die es in ganz Deutschland nicht jeden Tag und auch nicht jede Woche gibt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen