Rübsamen schließt – und damit auch der Kultstore in Friedberg

Das Modehaus Rübsamen verkündet das komplette Aus. In den nächsten Monaten werden alle Filialen geschlossen. In Friedberg trifft es S.Oliver-Store und Kultstore.

Das Modehaus Rübsamen muss aufgeben. Der Modehändler aus Augsburg schließt sein Stammhaus und all seine Filialen in der Region, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung verkündet. Bis spätestens Ende Mai 2024 müssen alle Standorte dicht machen. In Friedberg war schon seit November bekannt, dass der S.Oliver-Store aufgeben muss – doch nun trifft es auch den Kultstore.

Rübsamen schließt – in Friedberg trifft es S.Oliver und Kultstore

Die wirtschaftlichen Probleme des Modehauses wurden bereits im vergangenen Sommer erkennbar. Das Unternehmen beantragte ein Insolvenzverfahren in Eigenregie. Doch die erhoffte Lösung brachte dieses nicht. "Wir haben intensiv am Sanierungskonzept gearbeitet, die Flächen verkleinert und auch neue Projekte wie ein exklusives ,Private Shopping'-Konzept erarbeitet. Letztlich reicht das jedoch leider nicht aus. Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass eine erhebliche Verbesserung der Umsatzsituation trotz aller Maßnahmen nicht realisierbar ist. Das schmerzt mich persönlich sehr", heißt es vom Geschäftsführer Marcus Vorwohlt in der Pressemitteilung.

Ein Schlag sind die Schließungen für die rund 100 beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – diesen muss nach Unternehmensangaben gekündigt werden. Auch in den Innenstädten wird man die Veränderung spüren. Der S.Oliver-Store in der Ludwigstraße von Friedberg schließt Ende dieses Monats, die Fashion Galerie in Aichach am 13. Januar. Wie lange der Kultstore am Marienplatz noch geöffnet haben wird, ist derzeit noch offen.