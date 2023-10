Baustellen und Umleitungen: Wichtige Straßen in Friedberg sind gesperrt

In der Münchner Straße und der Bozener Straße kommt es zu Sperrungen. Für Busse sollte es keine Probleme geben, bei den Supermärkten gibt es eine Sonderlösung.

Erst vor wenigen Wochen sorgten die Sperrungen in der Münchner Straße und der Wiffertshauser Straße für reichlich Ärger, nun stehen abermals Sperrungen zweier wichtiger Durchfahrtsstraßen an. Betroffen ist wiederum die Münchner Straße sowie die Bozener Straße. Für die Autofahrer bedeutet das abermals Umleitungen - zumindest der Busverkehr dürfte jedoch dieses Mal ziemlich reibungslos verlaufen.

Los geht es am Montag, 23. Oktober, mit den Bauarbeiten in der Bozener Straße. Es steht die Sanierung des Asphaltbelags zwischen der B300 und dem Zebrastreifen hinter der Zufahrt zu Norma an. Es werden zunächst vier Zentimeter Asphalt abgefräst, erläutert Alexander Unger vom Tiefbauamt den Verlauf der Arbeiten. Dann richten die Arbeiter die Leitungen der Straßenentwässerung und erneuern die Schachtabdeckungen. Im Anschluss werden punktuell die Bordsteine ausgebessert. Zum Abschluss stehen der Asphalteinbau und die Markierungsarbeiten an. Die Arbeiten sollen bis Freitag, 3. November, dauern. Bei dieser Planung ist ein Puffer eingebaut, sodass Regenfälle nicht für eine dramatische Verlängerung sorgen dürften.

Während der Sanierung bleibt die Straße für den Anliegerverkehr frei. Auch die Zufahrt zu Norma und Edeka ist weiterhin möglich. "Das ist uns enorm wichtig", unterstreicht der Zweite Bürgermeister Richard Scharold. Um dies zu ermöglichen, haben die Verantwortlichen den Asphalteinbau, währenddessen kein Verkehr möglich ist, auf zwei Abschnitte verteilt. So soll am Donnerstag, 26. Oktober, der Asphalt zwischen Völser Straße und Zebrastreifen verlegt werden. Dadurch ist laut Unger die Einfahrt über den Edeka-Markt weiterhin möglich. Am nächsten Tag stehen diese Arbeiten dann zwischen Völser Straße und B300 an, wodurch die Norma-Zufahrt frei bleibt.

Die Umleitung erfolgt über die Johann-Niggl-Straße und die Kustos-Trinkl-Straße. Über diese Strecke fahren auch die Buslinien 200 und 202. Da die Johann-Niggl-Straße für Bus und Autos recht schmal ist, wird es dort während der zweiwöchigen Bauzeit ein absolutes Halteverbot geben. Der Augsburger Verkehrsverbund ist die Strecke abgefahren und hat grünes Licht gegeben. Anwohnerinnen und Anwohner können auf dem Volksfestplatz parken.

Für Busse ändert sich bei Sperrung der Münchner Straße in Friedberg nichts

Eine weitere Baustelle sorgt zwischen Montag, 30. Oktober, und Freitag, 10. November, in der Münchner Straße für eine Vollsperrung. Nachdem im August der Abschnitt zwischen Frühlingstraße und Ludwigstraße betroffen war, ist nun ein anderes Teilstück dran. Konkret geht es um den Bereich zwischen Vinzenz-Pallotti-Straße und der Baumschule Ketzer. Dort wird ebenfalls der Asphalt abgefräst. Im Anschluss kommt es unter anderem zur Erneuerung der Schächte. Es ist eine Strecke, die jeden Tag von vielen Menschen genutzt wird, um von Ottmaring, Rederzhausen und Co. in die Innenstadt zu kommen. Diese Fahrer müssen während der zwei Wochen einen Schlenker über das Industriegebiet oder die großen Ausfallstraßen machen.

Die Umleitungen erfolgen nämlich über die Marquardtstraße sowie die Engelschalkstraße oder über Bressuire-Ring, Chippenham-Ring, Röntgenstraße und Steirer Berg. "Am ersten Tag wird es wohl Probleme geben, aber dann spielt es sich ein", ist sich Richard Scharold sicher, dass kein Verkehrschaos durch die Maßnahme ausbrechen wird. Auch die Busfahrer dürften dieses Mal kein Problem haben, die richtige Strecke zu finden. Denn die Fahrer der Regionalbuslinien Richtung Rederzhausen fahren ohnehin meist schon über Marquardtstraße und Engelschalkstraße.

An zwei Tagen keine Zufahrt für Anlieger in der Münchner Straße in Friedberg

Zwar ist die Durchfahrt für Anliegerinnen und Anlieger weiterhin erlaubt, an zwei Tagen gilt die Sperrung wegen des Asphalteinbaus auch für sie. Dies betrifft voraussichtlich Montag, den 6. November, und Dienstag, den 7. November. In dieser Zeit können die Grundstücke nicht angefahren werden. Sowohl in der Münchner Straße als auch in der Bozener Straße hat die Stadt zwar Probebohrungen durchgeführt. "Aber ganz ausschließen, dass man etwas findet, können wir natürlich nicht", so Scharold.