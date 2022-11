Der Friedberger Advent ist zurück

Drei Jahre mussten Fieranten und Besucherinnen ohne Weihnachtsmarkt auskommen. Jetzt hat das Warten ein Ende, auch in Friedberg.

Wunderschön, entspannt, heimelig. Beim Eröffnungstag des Friedberger Advents finden Besucherinnen und Besucher viele positive Worte für den Christkindlmarkt an der Jakobskirche. Es wird Glühwein getrunken, genüsslich in diverse Brötchen gebissen und sich unterhalten. Denn läuft man länger über das Gelände, hat man wirklich das Gefühl: Hier trifft sich ganz Friedberg. Noch bis zum 23. Dezember hat der Markt mit seinen knapp 50 Ständen geöffnet. Ein Highlight für viele ist die Nacht der Sterne, welche am Freitag, 2. Dezember, stattfindet.