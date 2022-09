Kissing

Das ist am Kissinger Skaterplatz für Jugendliche geboten

Plus Wie zufrieden sind die jungen Kissinger mit dem Freizeitangebot? Der Skaterplatz ist ein beliebter Treffpunkt - aber ausbaufähig, wie Jugendliche sagen.

Von Heike Scherer

Skaterinnen und Skater sind an diesem Tag wenige unterwegs - dafür umso mehr Jugendliche mit Rollern und BMX-Rädern. Sie springen, balancieren auf den Hindernissen, versuchen sich an neuen Tricks. Der Skaterplatz in Kissing ist eine wichtige Anlaufstelle für sie und gerade an warmen, trockenen Abenden sind die Pipes und Rampen gut besucht. Wo die Jugendlichen Raum für Verbesserung sehen.

