Erstes Konzept zeigt Probleme: Kissing will Schulwege sicherer machen

Plus In der wachsenden Gemeinde Kissing gibt es immer mehr Verkehr - auch durch Elterntaxis vor den Schulen. Das soll sich künftig ändern.

Jeder kennt es: Es ist früh morgens, vor den Schulen sammeln sich zahlreiche Autos, Kinder springen heraus, der Verkehr stockt. Warum die Kinder zur Schule fahren, wenn sie doch einfach laufen können? Die "Elterntaxis" werden oft belächelt, haben aber zum Teil einen ernsten Hintergrund. Viele machen sich Sorgen, dass ihre Kinder den Schulweg nicht sicher bewältigen. Auch in der Gemeinde Kissing gibt es zahlreiche Gefahrenstellen, wie eine Analyse zeigt. Jens Lewen der Firma Bueffee, die auf Mobilitätskonzepte und Verkehrssicherheit spezialisiert ist, stellte dem Gemeinderat vor, wo die gefährlichsten Punkte in der Gemeinde liegen - und wie man sie beseitigen kann.