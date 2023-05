Finanzspritze für die Kolping-Kulturwerkstatt ist sinnvoll

Plus Mering hat zu wenig eigene Immobilien, um den Musizierenden aus der Patsche zu helfen. Die Erhöhung des Zuschusses auf 30.000 Euro ist deshalb notwendig, um den Fortbestand zu sichern.

Seltene Einigkeit herrscht in Mering, wenn es um die Kolpingkapelle und den Förderkreis Kolping-Kulturwerkstatt geht. Deshalb gab es auch keine Differenzen in der Hauptausschusssitzung, als es um die Bitte nach einer Verdoppelung des Zuschusses von 14.400 auf 28.800 Euro ging. Lediglich über die freiwillige Aufstockung der Marktgemeinde auf 30.000 Euro wurde diskutiert.

Und diese Diskussion ist bei aller Großzügigkeit erlaubt. Denn auf Mering kommen in den nächsten Jahren enorme Kosten zu. Nicht nur, die vielen Projekte, die die Gemeinde stemmen will, auch andere Vereine werden unter der Inflation und den steigenden Energiekosten ächzen. Zudem steigen die Löhne und Gehälter im öffentlichen Dienst und belasten die kommunalen Kassen. Es muss sparsam mit den Mitteln umgegangen werden.