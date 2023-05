Mering signalisiert Unterstützung für Kolping-Kulturwerkstatt

Plus Nachdem Alexander Paul eindringlich die Situation des Vereins dargelegt hat, äußern sich Bürgermeister Mayer und die Mitglieder des Hauptausschusses.

Der Förderkreis Kolping-Kulturwerkstatt braucht die Unterstützung der Marktgemeinde. Nachdem ab Oktober 2023 die Mietkosten von 18.300 auf 29.700 Euro und die Nebenkosten von 4.900 auf 9.400 Euro steigen, bittet der Verein die Kommune um eine Verdoppelung des Zuschusses von 14.400 auf 28.800 Euro. Andernfalls drohe die Insolvenz.

Mit zwei Gegenstimmen entschieden die Mitglieder des Hauptausschusses den Zuschuss von 30.000 Euro jährlich bis 2027 zu gewähren.