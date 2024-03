Hetze, Hass und Fremdenfeindlichkeit haben in Mering keinen Platz

Plus Menschen mit Migrationshintergrund sind in Mering Nachbarn und Freunde. Die große Kundgebung ist ein deutliches Signal der Solidarität. Ein Kommentar.

Nach Augsburg und Friedberg hat auch Mering zur Kundgebung gegen Rechts aufgerufen: mit großem Erfolg. Gerade der Marktgemeinde steht dieses deutliche Signal gut zu Gesicht. Hier leben - je nachdem wer zählt - 70 bis sogar 90 Nationen friedlich zusammen. Menschen mit Migrationshintergrund wirken in Vereinen, trainieren Jugendmannschaften und treten mit kulturellen Darbietungen bei Festen auf. Sie sind Nachbarn und Freunde. Ohne diese Menschen wäre Mering ein gutes Stück ärmer.

Bunte Schilder und klare Worte bei der Kundgebung in Mering

Leider ist die Marktgemeinde immer wieder zur Bühne für rechtsextreme Aktionen geworden. Gerade die Identitäre Bewegung, die bei Geheimtreffen mit AFD-Beteiligung für die massenhafte Ausweisung von Menschen mit Migrationshintergrund wirbt, hatte hier einige unschöne Auftritte. Was zählt ist aber, dass die Meringerinnen und Meringer ihnen nie die Bühne überlassen haben. Allen voran das Aktionsbündnis Mering ist bunt hielt immer sichtbar dagegen.