Merchingerin ist bald mit ihrer Musik im Radio zu hören

Gesang ist ihre große Leidenschaft – was sich auch an ihrer Vita ablesen lässt. May Swan alias Martina Rudau verzauberte mit ihrer Band „Honey and Soul“ ihre Zuhörer bei der Sommerserenade am Mandichosee 2023, sorgte auf Stadtfesten für unbeschwerte Stimmung, für Gänsehautmomente bei privaten Festen. Ebenso berührte sie in der Kirche mit Worship-Konzerten und ist, wie sie selbst sagt, der musikalische „Raumschmuck“ für Hochzeitspaare. Auftritte sind für sie längst kein Neuland mehr. Im vergangenen Oktober konnte sie bereits zehn Jahre Bühnenjubiläum feiern.

