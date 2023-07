Merching

13:29 Uhr

Sommerserenade mit Honey and Soul: Sommerleichte Gefühle am Mandichosee

Plus Honey and Soul spielt für über 400 Gäste den perfekten Soundtrack für einen unbeschwerten Abend am See.

Von Christina Riedmann-Pooch Artikel anhören Shape

Warme Sommersonne, der Mandichosee blitzblau mit Fischerbooten und majestätischen Schwänen im Hintergrund die Vogelinsel mit ihren markanten Bäumen - die Kulisse für die Sommerserenade mit Honey and Soul war perfekt, wie Bürgermeister Helmut Luichtl zufrieden feststellte. 400 Gäste hatten es sich rundum die Bühne am See gemütlich gemacht, um diesen besonderen Abend zu genießen und das einzigartige Sommergefühl einzufangen.

Unbeschwerter Sommerabend in Merching

Die Stimmung von Anfang an leicht, unbeschwert und schon der erste Song „Calm after the Storm“ wirkte wie ein wohltuende Sommerbrise. May Swan alias Martina Rudau (Gesang und Percussion), Holm Rudau (Gitarre, Bass und Keyboard), Stefan Beuthner (Gitarre und Gesang) Tobias Heinz (Gesang und Percussion) und Jörg Regenbogen, (Schlagzeug und Percussion), Hansi Enzensperger (Hammond-Orgel) hatten ein absolut glückliches Händchen mit ihrer Liedauswahl, die sich wie ein Soundtack zu der Sommerstimmung am See einfügte.

