Neue Pläne für die alte Western-City: Hofis Erlebnispark kommt

Plus Rutschenturm, Strohlabyrinth und Streichelzoo - Thomas Hofreiter hat seine Vision für den Erlebnispark in Dasing vorgestellt. Im Gemeinderat sind die Meinungen klar.

Die Grafik des Architekturbüros hat Ähnlichkeiten mit einem Computerspiel. Ein Café mit selbstgemachtem Eis neben Aussichtsturm, Familienachterbahn und Reitstall. Auf dem Gelände der alten Western-City sollen sich Familien im Einklang mit Tieren und Natur austoben und erholen. Inhaber Thomas Hofreiter stellte seine Vision und den Bebauungsplan am Dienstag dem Gemeinderat Dasing vor. Die Abstimmung fällt einstimmig aus. Ein Thema beschäftigt die Ratsmitglieder besonders.

Ein Erlebnispark für die ganze Familie, der ganzjährig geöffnet ist, regionale Küche anbietet, Kuchen mit selbst geernteten Beeren, im Einklang mit Tier und Natur. Klingt wie ein Märchen, soll aber bald Wirklichkeit werden. Thomas Hofreiter gab den Ratsmitgliedern Einblick in sein Konzept und beschrieb einen beispielhaften Tag auf dem Parkgelände mit seiner dreijährigen Tochter. "Wenn wir ankommen, duftet es schon nach selbstgebackenem Kuchen", begann Hofreiter. Die Familie drehe dann erstmal eine Runde auf der Achterbahn. Nach einem Besuch beim Streichelzoo, versuchen sie ihr Glück beim Strohlabyrinth, bevor sie dann eine Pause am Erlebniscafé einlegen. "Dort essen wir natürlich auch ein selbstgemachtes Beereneis." Danach verbringe er die Zeit mit seiner Frau im Café, während seine Tochter auf dem Spielplatz spiele.