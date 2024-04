Wie der Anbau von Grünspargel im eigenen Garten gelingt

Mit Grünspargel werden auch faule Gärtner glücklich. Im April ist die ideale Pflanzzeit. Einmal etabliert, kann man zehn Jahre und mehr ernten.

Jetzt im April ist Pflanzzeit für Spargel. Diese edle Kultur gelingt in jedem Garten sehr leicht. Das Zauberwort heißt Grünspargel: Er wächst auf jedem Gartenboden, weil ja mühsame Erdbewegungen bei der Ernte entfallen. Man schneidet einfach alle Stangen ab etwa 25 cm Länge am Boden ab.

Die Gourmet-Nationen Frankreich und Italien schätzen den aromatischeren Grünspargel ohnehin höher ein als den bei uns bisher immer noch beliebteren Bleichspargel. Gesünder und inhaltsreicher ist der Grüne außerdem. Und im Haushalt ist er viel einfacher: In guten Wachstumsperioden entfällt beim Grünspargel das Schälen, sodass man auch dünnere Sortierungen wählen kann. Nur in Kälteperioden mit langsamerem Wachstum muss man manchmal die unteren Zentimeter abschälen.

An der Gartengrenze bildet der Spargel eine hübsche Hecke

Einziger Kraftakt bei beiden ist die Pflanzung. Man kann die spinnenförmigen Jungpflanzen jetzt in Spezialbetrieben (meist im 10er-Pack) im Internet bestellen. Man sollte mindestens 20, gern noch mehr Pflanzen setzen. Jede Pflanze schiebt später alle paar Tage ein, zwei Stangen. Um also zwei- bis dreimal wöchentlich ein oder zwei Pfund in der Küche zu haben, braucht man mehrere Pflanzen. Sie lassen sich platzsparend etwa als Zeile an der Gartengrenze entlang setzen. Sie bilden dann ab Ende Juni eine filigran grüne Sichtschutzhecke, übrigens mit bienenfreundlichen Glöckchenblüten.

Etwas anstrengend ist das Ausheben der Pflanzgruben, beim Bleichspargel 25, beim Grünspargel 20 cm tief. Den Grund der Grube lockert man etwas, stellt die Jungpflanze mit sternförmig verteilten Wurzeln ein und verfüllt dann etwa 5 cm dick mit Erde. Der übrige Aushub bleibt seitab liegen und wird erst im Lauf des Sommers nachgefüllt. Somit bleibt ab dem Ende des ersten Jahres die Beetfläche immer eben.

Wer im eigenen Garten Spargel anbaut, kann zehn Jahre lang ernten

Im ersten Jahr bilden sich zunächst kleine grüne Büsche, im zweiten schon größere. Somit kann man je einen halben Meter rechts und links der Pflanzen in den ersten beiden Jahren für andere Zwecke nutzen. Im dritten Jahr beginnt der erste Schnitt ab April, insgesamt kann man gut zehn Jahre lang ernten.

Lesen Sie dazu auch

Wer sandigen Boden hat, darf gerne auch den Bleichspargelanbau ausprobieren. Er braucht ab Anfang Juli die bekannten Dämme, die im Spätherbst wieder eingeebnet werden.

Zur Person: Marianne Scheu-Helgert ist gelernte Gärtnerin. Bis vor Kurzem leitete sie die Bayerische Gartenakademie.