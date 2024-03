Neue Regeln und Gesetze: Was ändert sich im April?

Im April kommen wieder neue Gesetze und Regeln auf Verbraucher zu. Unter anderem sind Eltern, Auszubildende, Studenten und Online-Shopper betroffen.

Wie jeden Monat müssen sich Verbraucherinnen und Verbraucher auch im April auf neue Gesetze und Regeln einstellen. Manche davon machen sich auf dem Konto bemerkbar, andere betreffen die Ausbildung oder das Online-Shopping. Zudem tritt im April das viel diskutierte neue Cannabis-Gesetz in Kraft.

Mehrwertsteuer für Gas und Fernwärme wird wieder angehoben

Ab dem 1. April wird die Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme von sieben Prozent wieder auf den alten Satz von 19 Prozent erhöht. Check24 zufolge bedeutet das für den Musterhaushalt 177 Euro Mehrkosten in diesem Jahr.

Einkommensgrenze für Elterngeld ändert sich

Für Geburten ab dem 1. April ändert sich die Einkommensgrenze für das Elterngeld. Bleiben Eltern nach der Geburt ihres Kindes zuhause, haben sie bis zu einem versteuernden Jahreseinkommen von 200.000 Euro einen Elterngeldanspruch. Für Alleinerziehende soll dieselbe Grenze gelten. Wenn beide Elternteile parallel zuhause bleiben, kann das sogenannte Basiselterngeldes nur noch für maximal einen Monat und innerhalb des ersten zwölf Monate des Kindes gleichzeitig bezogen werden.

Qualifizierungsgeld greift als Lohnersatz

Wegen des Strukturwandels sollen Betriebe stärker unterstützt werden. Ab dem 1. April greift ein Qualifizierungsgeld als Lohnersatz. Damit soll es möglich werden, Beschäftigte in Branchen mit Strukturwandel freizustellen, damit sie eine Weiterbildung für neue Aufgaben im Betrieb absolvieren und gleichzeitig ihre Stelle behalten können.

Auszubildende können Mobilitätszuschuss erhalten

Ab April können Auszubildende, die weit von ihrem Betrieb entfernt wohnen, einen Mobilitätszuschuss erhalten. Im ersten Ausbildungsjahr werden zwei Familienheimfahrten im Monat übernommen. Der Zuschuss kann online bei der Bundesagentur für Arbeit oder persönlich im Jobcenter beantragt werden.

Gefördertes Berufsorientierungspraktikum kommt im April

Wer unentschlossen ist, hat ab April die Möglichkeit, ein gefördertes Berufsorientierungspraktikum zu absolvieren. Der Staat übernimmt bei kurzen, auch überregionalen Praktika Fahrt- und Unterkunftskosten.

Studenten erhalten vergünstigtes Deutschlandticket

Mit dem Beginn des Sommersemesters sollen viele der rund drei Millionen Studierenden in Deutschland für Busse und Bahnen bundesweit ein vergünstigtes Deutschlandticket für 29,40 Euro nutzen können. Der Beschluss von Bund und Ländern wird allerdings nicht überall umgesetzt – und auch nicht alle Hochschulen beabsichtigen mitzumachen.

Neues Cannabis-Gesetz tritt in Kraft

Das neuen Cannabis-Gesetz, das am 1. April in Kraft tritt, sieht eine kontrollierte Freigabe mit zahlreichen Vorgaben und Regeln vor. Für Erwachsene ab 18 Jahren ist grundsätzlich der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum erlaubt. In der eigenen Wohnung sind drei lebende Cannabispflanzen legal und bis zu 50 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum. In der Öffentlichkeit bleibt der Konsum unter anderem im Umkreis von 100 Metern Luftlinie von Schulen, Kindergärten und Spielplätzen verboten.

Amazon verkürzt Rückgabefristen

Der Online-Versandhändler Amazon verkürzt die Rückgabefrist von bestimmten Produkten von 30 Tagen auf das gesetzliche Mindestmaß von 14 Tagen. Davon betroffen sind unter anderem Kameras, Computer, andere elektronische Geräte sowie Videospiele Die neue Regel gilt voll ab dem 25. April.