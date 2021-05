Burgau

vor 1 Min.

Die defekte Kirchturmuhr in Unterknöringen kann repariert werden

Plus Der Burgauer Hauptausschuss hat erneut kontrovers darüber debattiert, ob die Stadt die Instandsetzung zahlt. Weiteres Thema: Einige Wahllokale müssen bei der Bundestagswahl verlegt werden.

Von Christian Kirstges

Vor fast einem Monat hatte es im Burgauer Hauptausschuss noch keine Mehrheit dafür gegeben, die katholische Kirchenstiftung St. Martin im Stadtteil Unterknöringen bei der Sanierung der Turmuhr inklusive des Schlagwerks zu unterstützen, indem die Stadt die Kosten in Höhe von fast 8500 Euro zahlt. In der Gemeindeordnung von 1869 war zwar festgelegt worden, dass der Einbau und der Unterhalt öffentlicher Uhren und damit auch derer an Kirchtürmen eine Pflichtaufgabe der Kommunen sind. Das ist zwar längst Vergangenheit, die Diözese Augsburg sieht aber nach wie vor eine Gemeinde dazu verpflichtet und will sich deshalb nicht beteiligen. Nachdem das Thema vertagt worden war, um eine genauere Stellungnahme der Diözese einzuholen, hatte der Hauptausschuss nun erneut darüber zu beraten.

Themen folgen