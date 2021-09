Hypovereinsbank gibt Teil des Angebots in Filialen Günzburg und Krumbach auf

Plus Von Veränderungen im Filialnetz der Banken und Sparkassen ist auch der Landkreis Günzburg nicht ausgenommen. Worauf sich das Kreditinstitut nun hier fokussiert.

Erst vor zwei Monaten hatte die Commerzbank bekannt gegeben, dass auch ihre Günzburger Filiale dem Streichprogramm der Zweigstellen zum Opfer fallen wird. Noch im Februar hatte hingegen die Hypovereinsbank gegenüber unserer Redaktion bekräftigt, dass sie an ihren Standorten in Günzburg und Krumbach - die in Burgau und Thannhausen sind längst zu - derzeit nicht rüttele, weil sie ein wichtiger Bestandteil des eigenen Angebots für die Kundinnen und Kunden seien. Doch nun, gut ein halbes Jahr später, sieht die Sache bereits etwas anders aus, künftig wird hier nicht mehr das ganze Angebot verfügbar sein. Darüber werden die Kundinnen und Kunden per Aushang in den Geschäftsstellen informiert.