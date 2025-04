Blitzermarathon 2025: Hier wird im Landkreis Günzburg geblitzt

Am 9. April lohnt es sich, lieber einmal zu viel als zu wenig auf den Tacho zu schauen: Am Mittwoch findet der alljährliche Blitzermarathon in Bayern statt. Los geht es um 6 Uhr morgens, danach sollten eilige Autofahrerinnen und -fahrer lieber das Tempo ein wenig drosseln, bevor es teuer wird: Knapp 2000 Beamtinnen und Beamte sowie Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung werden 24 Stunden lang die rund 1500 Messstellen im Freistaat betreuen.

Das bayerische Innenministerium hat, wie schon in den vergangenen Jahren, im Voraus die Liste der Messstellen veröffentlicht. Im Landkreis Günzburg wird an 35 Stellen geblitzt.

Blitzmarathon 2025: Karte der Messstellen rund um Günzburg und Krumbach

Hier gibt es die Standorte der Messstellen im Landkreis Günzburg in der Karte:

Hier finden Sie die Blitzer außerdem aufgelistet:

Breitenthal - Staatsstraße 2018 - außerorts

Bubesheim - Staatsstraße 2020 - außerorts

Burgau - Ortsverbindungsstraße - außerorts

Burgau - Kreisstraße GZ31 - außerorts (mehrere Messstellen)

Burgau - Ulmer Straße - innerorts

Deisenhausen - B16 - außerorts

Deisenhausen - Staatsstraße 2019 - außerorts

Dürrlauingen - Kreisstraße GZ11 - außerorts

Dürrlauingen, Ortsteil Mindel - Staatsstraße 2025 - außerorts

Günzburg - B16 - außerorts (mehrere Messstellen)

Günzburg - Donaustraße - außerorts

Günzburg - Heidenheimer Straße - innerorts

Günzburg - Rebaystraße (Schule) - innerorts

Günzburg - Staatsstraße 1168 - außerorts

Günzburg - Staatsstraße 2028 - außerorts

Günzburg/Denzingen - Geschwister-Scholl-Straße - innerorts

Günzburg/Reisensburg - Nornheimer Straße (Kindergarten) - innerorts

Ichenhausen - B16 Höhe V-Markt - innerorts

Jettingen-Scheppach - Kreisverkehr Staatsstraße 2025 - außerorts (mehrere Messstellen)

Kammeltal/Egenhofen - Staatsstraße 2024 - außerorts

Krumbach - B300, Höhe Krumbad - außerorts

Krumbach - Talstraße (Schule) - innerorts

Krumbach - Burgauer Straße - innerorts

Leipheim - Kreisstraße GZ4 Höhe Waldvogel - außerorts

Leipheim - Theodor-Heuss-Straße - innerorts

Neuburg - Staatsstraße 2023 - außerorts

Thannhausen - Fritz-Kieninger-Straße (Schule) - innerorts

Ziemetshausen - B300 - außerorts (mehrere Messstellen)

100 Kilometer pro Stunde zu schnell: Traurige Bilanz beim Blitzermarathon 2024

Rund 8627 Geschwindigkeitsverstöße wurden vergangenes Jahr registriert. 2023 waren es mit 8690 Verstößen knapp 60 mehr. Der Höchstwert beim Blitzermarathon 2024 wurde in Schwaben gemessen. Ein Autofahrer, der auf der A7 bei Durach unterwegs war, raste mit 166 Stundenkilometern in die Radarfalle – erlaubt waren 80 Stundenkilometer. Der traurige Geschwindigkeitsrekord 2023 lag bei fast 100 Stundenkilometer zu viel auf dem Tacho.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte dazu: "Die Bilanz zeigt: Es sind immer noch viel zu viele Raser auf unseren Straßen unterwegs. Und das trotz tagelanger Vorankündigung." Das sei nicht nachvollziehbar. In Bayern werden die Messstellen – im Gegensatz zu anderen Bundesländern – rund eine Woche vor dem Termin veröffentlicht. Der Blitzmarathon sei laut Herrmann ein wichtiger Baustein im Bayerischen Verkehrssicherheitsprogramm. "Das ist keine Abzocke, sondern ein Weckruf für die Verkehrssicherheit", erklärte er.

Alle Messstellen des Blitzermarathons 2025 in Schwaben

Eine Übersicht aller Blitzer in den einzelnen Landkreisen in Schwaben/Oberbayern finden Sie in diesen Übersichten oder auf einen Blick in unserer Karte für ganz Schwaben: