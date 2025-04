Blitzermarathon 2025: An diesen Messstellen müssen Sie im Landkreis Landsberg aufpassen

Augen auf und Tempo runter: Das gilt wieder am Mittwoch, 9. April, in ganz Bayern. Um 6 Uhr morgens startet der alljährliche Blitzermarathon. Viele hunderte Beamtinnen und Beamte sowie Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung werden 24 Stunden lang die Messstellen im Freistaat betreuen. Kürzlich veröffentlichte das bayerische Innenministerium im Voraus eine Liste der Messstellen, an den besondere Vorsicht gilt. Unsere Redaktion hat einen Überblick für den Landkreis Landsberg erstellt.

Die Messstellen in der Region Landsberg:

Denklingen, B17, Abschnitt 440, außerorts 70 Kilometer pro Stunde.

Dießen, Staatsstraße 2055, Ammersee-Gymnasium, Dießener Straße 100, innerorts 50.

Finning, Kreisstraße LL6, Kindergarten, Höhe VR-Bank, innerorts 30.

Greifenberg, Staatsstraße 2055, Höhe Aumühle, außerorts 70.

Hofstetten, Kreisstraße LL6, Höhe Schule, Hagenheimer Straße, innerorts 50.

Landsberg, Schwiftinger Straße/Eulenweg, Kindergarten/Schule, innerorts 30.

Landsberg, Kreisstraße LL2, AB 140, außerorts 100.

Landsberg, Kreisstraße LL15, AB 110, außerorts 70.

Landsberg, Kreisstraße LL20, Augsburger Straße, innerorts 50.

Rott, Staatsstraße 2055, Schule, Dießener Straße, innerorts 30/50 (zeitliche Begrenzung).

Vilgertshofen, Staatsstraße 2057, Abschnitt 220, außerorts 70.

Weil, Staatsstraße 2027, AB 40, außerorts 70.

Wessobrunn, Staatsstraße 2057, Ortsteil Zellsee, außerorts.

Beim Blitzermarathon 2024 gab es im Landkreis Landsberg 49 Verstöße. An sechs Stellen wurde vergangenes Jahr zwischen Ammersee und Lech das Tempo von Autofahrerinnen und -fahrern gemessen. Angekündigt waren 13 Messstellen in Dießen, Greifenberg, Finning, Fuchstal/Hohenwart, Hofstetten, Landsberg, Rott, Schwifting, Utting, Vilgertshofen und Windach. An den drei Messstellen im Bereich der Polizeiinspektion Dießen wurden laut Polizei zehn Verstöße festgestellt. Dabei war unter anderem ein Autofahrer mit 94 statt der erlaubten 70 Kilometer pro Stunde auf der Staatsstraße 2057 bei Vilgertshofen unterwegs. Im Dienstbereich der Landsberger Polizei wurde ebenfalls an drei Standorten die Geschwindigkeit gemessen. Dort kam es zu 39 Verstößen, wobei ein Autofahrer auf der Staatsstraße 2054 bei Landsberg mit 78 statt der dort vorgeschriebenen 50 Kilometer pro Stunde gemessen wurde.

Der Blitzermarathon zur Bekämpfung von Raserei auf den Straßen hat erstmals 2012 in Nordrhein-Westfalen stattgefunden, seit 2013 wird er auch in anderen Bundesländern durchgeführt. "Schwerpunktmäßig finden unsere Kontrollen dort statt, wo die Unfallgefahren durch zu schnelles Fahren am größten sind oder häufig zu schnell gefahren wird", hatte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) im Vorfeld der Aktion gesagt. Innerorts seien das insbesondere Straßen vor Schulen und Kindergärten, außerorts vorwiegend Landstraßen, da dort überproportional viele schwere Verkehrsunfälle aufgrund zu hoher Geschwindigkeit passieren würden. Ein Viertel aller Verkehrstoten in Bayern sei auf die hohe Geschwindigkeit zurückzuführen, sagte Herrmann.

