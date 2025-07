Blitzermarathon 2025 im Landkreis Donau-Ries: Hier müssen Autofahrer aufpassen 

Sie sind bei vielen Autofahrern nicht sonderlich beliebt: Blitzer. Meist stehen diese aber nur sehr vereinzelt am Straßenrand. Doch einmal im Jahr, beim sogenannten Blitzermarathon, verstärkt die Polizei die Kontrollen. Dann stehen im Landkreis deutlich mehr Radargeräte als normalerweise. Am heutigen Mittwoch, 9. April, ist es so weit.

Traditionell gab das bayerische Innenministerium die Liste der Messstellen im Vorfeld bekannt - so auch im Landkreis Donau-Ries.

Blitzermarathon 2025: Karte der Messstellen rund um Donauwörth und Nördlingen

Hier gibt es die Standorte der Messstellen im Landkreis Donau-Ries in einer Karte:

Die Verkehrspolizei-Inspektion (VPI) Donauwörth ist in den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen täglich damit beschäftigt, die Geschwindigkeiten von Fahrzeugen zu messen. Das sei auch und besonders am 9. April so, erklärt VPI-Leiter Werner Mäder. Er gibt auf Anfrage unserer Redaktion noch ausführlichere Informationen zu den Stellen, an denen an diesem Tag mit Geschwindigkeitsmessungen zu rechnen ist:

Das stationäre Radargerät der Dienststelle werde im Laufe des Tages an der B16 bei Rain und an der B25 zwischen Nördlingen und Möttingen in der Tempo-70-Zone platziert. Mit einer sogenannten Laserpistole werde auf der B16 bei Riedlingen im Bereich der Kreuzung am Naherholungsgebiet (Posthof/Hauslbergstraße) der Verkehr überwacht. Dort sind maximal 60 Kilometer pro Stunde erlaubt. Erst kürzlich passierte an der Kreuzung ein tödlicher Unfall. Die Besatzung eines mit einer Videokamera ausgestatteten Zivil-Fahrzeugs hält in der Gegend ebenfalls Ausschau nach Rasern.

Die Polizei im Landkreis Donau-Ries kontrolliert beim „Blitzermarathon“ auch nachts

Am „Blitzermarathon“ beteiligen sich auch die Polizeiinspektionen (PI) Donauwörth, Nördlingen und Rain. Stephan Roßmanith (PI Donauwörth) teilt mit, es werde „relativ spontan“ entschieden, wo die entsprechenden Beamten sich positionieren. Die seien sowohl in Uniform als auch in Zivil aktiv – auch nachts. Man hoffe, wenig Raser feststellen zu müssen, „weil die Leute auf den Tacho schauen“. Dies werde idealerweise in den kommenden Wochen und Monaten ebenfalls so sein.

Markus Bettinger (PI Nördlingen) erklärt, am Mittwoch sei damit zu rechnen, dass im Ries an diversen Gefahrenpunkten mit der Laserpistole gemessen werde. Dies könne beispielsweise an der B466 bei Löpsingen, auf der Staatsstraße zwischen Deiningen und Fessenheim sowie an der B25, Ortsdurchfahrt Marktoffingen, der Fall sein. Erfahrungsgemäß könne es vorkommen, dass die Örtlichkeiten schnell gewechselt werden. Die Inspektion in Rain zählt ihrem Leiter Peter Grießer zufolge die Ortsdurchfahrten in Oberndorf und in Marxheim zu den Bereichen, in denen auch beim „Blitzermarathon“ die Laserpistole eingesetzt wird. Feste Zeiten gebe es nicht, die Aktion sei auch abhängig von der Einsatzlage.

Kommunale Verkehrsüberwachung bei „Blitzermarathon“ ebenfalls im Einsatz

Neben der Polizei betreibt im Landkreis Donau-Ries inzwischen auch eine Reihe von Städten und Gemeinden eine Verkehrsüberwachung. Sprich: Firmen nehmen im Auftrag der Kommunen Messungen vor. Dies geschieht am Mittwoch beispielsweise in Donauwörth in der Neudegger Allee. Auf der Straße, die zum Schulzentrum und Krankenhaus führt, gilt Tempo 30. „Das ist eine Gefahrenstelle“, so Zeitler.

Bilanz des vergangenen Blitzermarathons im Donau-Ries

Beim Blitzermarathon 2024 waren im Donau-Ries-Kreis nicht wenige Autofahrer zu schnell unterwegs. Trauriger Spitzenreiter war ein Autofahrer aus Baden-Württemberg, der auf der B25 mit 156 Stundenkilometern (Toleranz schon abgezogen) an einem Radargerät auf Höhe Reimlingen vorbeirauschte. Zwei weitere Pkw-Fahrer blitzten die Gesetzeshüter an besagter Kontrollstelle mit jeweils 138 „Sachen“.

Die Wahrscheinlichkeit, auf den Straßen im Landkreis Donau-Ries in einen Unfall verwickelt zu werden, hat im vorigen Jahr offenbar weiter zugenommen. Aus der polizeilichen „Statistik der Verkehrslage 2024“ in der Region wird ersichtlich, dass die Dienststellen im Kreis erstmals über 4000 Verkehrsunfälle registriert haben. Das heißt: Im Schnitt werden jeden Tag elf Unglücke dieser Art aktenkundig. 2024 starben in der Gegend acht Personen durch Verkehrsunfälle.Bei den 4017 gemeldeten Verkehrsunfällen gab es insgesamt 598 Verletzte. Zuletzt waren es fünf Jahre davor mehr. Dabei müssen die Unfälle aber nicht mit überhöhter Geschwindigkeit zusammenhängen.

Koordiniert wird der Blitzermarathon, der im Rahmen der alljährlichen „Speedweek“ stattfindet, von dem europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk Roadpol. Die Polizei will Autofahrerinnen und Autofahrer mithilfe vermehrter Radarkontrollen daran erinnern, sich an die geltenden Tempolimits zu halten und so die Verkehrssicherheit erhöhen, erklärt der ADAC.

Alle Messstellen des Blitzermarathon 2025 in der Region

Eine Übersicht über alle Standorte der Blitzer in der Region Schwaben/Oberbayern finden Sie in den Überblicken der einzelnen Landkreise oder in unserer Karte für ganz Schwaben: