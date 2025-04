Blitzermarathon 2025: An diesen Stellen wird im Kreis Neu-Ulm geblitzt

Alle Jahre wieder, auch in diesem Jahr: In Bayern steht der Blitzermarathon an, auch im Landkreis Neu-Ulm. Geblitzt wird am Mittwoch, 9. April, ab 6 Uhr. Dann beginnt der sogenannte „24-Stunden-Speedmarathon“. Dieser dauert bis Donnerstag, 10. April, 6 Uhr, an. Die Bayerische Polizei führt in dieser Zeit verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durch. Das Staatsministerium hat die Kontrollstellen vorab veröffentlicht. Für den Landkreis Neu-Ulm sind insgesamt 45 Punkte bekannt. Wo Verkehrsteilnehmer im Landkreis Neu-Ulm besonders vorsichtig unterwegs sein sollten, finden Sie auf unserer Karte und in dieser Auflistung:

Altenstadt , Staatsstraße 2031, innerorts 50 km/h

Altenstadt , Staatsstraße 2031 (Abschnitt 430), außerorts, 100 km/h

Bellenberg , Illertaltangente, innerorts, 50 km/h

Buch , Staatsstraße 2018 (Abschnitt 150), außerorts 100 km/h

Elchingen , Kreisstraße NU13 (Abschnitt 100), außerorts, 70 km/h

Elchingen , Kreisstraße NU8 (Ortsverbindung), außerorts, 70 km/h

Illertissen , Staatsstraße 2018, außerorts, 100 km/h

Illertissen , Staatsstraße 2018 (Abschnitt 150), außerorts, 100 km/h

Illertissen , Dietenheimer Straße (Unfallgefahrpunkt), innerorts, 30 km/h

Illertissen , Hauptstraße (Anwohner Belästigung), innerorts, 20 km/h

Nersingen , Ulmer Straße, innerorts, 50 km/h

Nersingen , Staatsstraße 2509 (Abschnitt 160), innerorts, 50 km/h

Neu-Ulm , Heerstraße Höhe Schulzentrum, außerorts, 30 km/h

Neu-Ulm , Hauptstraße beim Altenheim, innerorts, 30 km/h

Neu-Ulm , B10 (Abschnitt 120), außerorts, 70 km/h

Neu-Ulm , B10 (Abschnitt 140), außerorts, 70 km/h

Neu-Ulm , B10 (Abschnitt 215), außerorts, 70 km/h

Neu-Ulm , Staatsstraße 2031 (Unfallschwerpunkt, Abschnitt 140), außerorts 80 km/h

Neu-Ulm , Augsburger Straße 104, innerorts, 50 km/h

Neu-Ulm , Maybachstraße, außerorts, 80 km/h

Neu-Ulm , Memminger Straße, innerorts, 50 km/h

Neu-Ulm , Staatsstraße 2031, außerorts, 80 km/h

Neu-Ulm , Thalfinger Straße (Ortsdurchfahrt), innerorts, 30 km/h

Neu-Ulm , Memminger Straße (Ortsdurchfahrt), außerorts, 50 km/h

Neu-Ulm , Augsburger Straße (Ortsverbindung), innerorts, 50 km/h

Neu-Ulm , Staatsstraße 2031 (Ortsverbindung), außerorts, 80 km/h

Oberroth , Staatsstraße 2020 (Gefahrenunfallstelle), außerorts, 100 km/h

Pfaffenhofen an der Roth , Hermann-Köhl-Straße, innerorts, 50 km/h

Pfaffenhofen an der Roth , Kreisstraße NU3 (Abschnitt 150), außerorts, 100 km/h

Pfaffenhofen an der Roth , Staatsstraße 2021 (Abschnitt 320), außerorts, 60 km/h

Roggenburg , Krumbacher Straße, innerorts 50 km/h

Roggenburg , Staatsstraße 2019 (Abschnitt 320, Kilometer 3,5), außerorts, 100 km/h

Roggenburg , Weißenhorner Straße, innerorts, 50 km/h

Senden , Staatsstraße 2031 (Abschnitt 240, Kilometer 0-0,5), außerorts, 70 km/h

Senden , Kreisstraße NU3 (Abschnitt 100), außerorts, 80 km/h

Senden , Daimler Straße, innerorts, 30 km/h

Unterroth , Kreisstraße NU5 (Abschnitt 80), außerorts, 100 km/h

Unterroth , Illertisser Straße (Anwohner Belästigung), innerorts, 50 km/h

Vöhringen , Illerzeller Straße außerorts, 60 km/h

Vöhringen , Illertaltangente (Ortsverbindung), außerorts, 60 km/h

Vöhringen , Ulmer Straße, innerorts, 30 km/h

Weißenhorn , Roggenburger Straße, innerorts, 50 km/h

Weißenhorn , Reichenbacher Straße beim Schulweg, innerorts, 30 km/h

Weißenhorn , Richard-Wagner-Straße 28, innerorts, 30 km/h

Weißenhorn , Roggenburger Straße (Unfallgefahrpunkt), innerorts, 50 km/h

Blitzermarathon im Landkreis Neu-Ulm auch 2025: 132 tödliche Verkehrsunfälle in Bayern

Bayerns Innenstaatssekretär Sandro Kirchner erklärte im Vorfeld des Blitzmarathons: „Im Jahr 2024 war zu hohe und nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache für 132 tödliche Verkehrsunfälle in Bayern, was rund einem Viertel aller Fälle entspricht. 137 Menschen verloren dabei ihr Leben. Jeder einzelne ist einer zu viel. Der Blitzmarathon hat nichts mit dem Generieren von Einnahmen zu tun. Unser Ziel ist es, Raser zu stoppen, Leben zu schützen und die Menschen für verantwortungsvolles Fahren zu sensibilisieren.“

Beim Blitzermarathon 2024 wurden im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West 251 Fahrer erwischt

Im vergangenen Jahr stellte das für den Kreis Neu-Ulm zuständige Polizeipräsidium Schwaben Süd/West im gesamten Zuständigkeitsgebiet zwischen Donau und Bodensee insgesamt 251 Fahrerinnen und Fahrer fest, die während des Blitzmarathons zu schnell unterwegs waren. Im Jahr 2023 lag die Zahl mit 374 Beanstandungen noch weit darüber.

