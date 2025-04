Blitzermarathon 2025: Diese Messstellen im Landkreis Unterallgäu sollten Sie kennen

Am Mittwoch, 9. April, sollte man ganz besonders auf den Tacho achten. Denn an diesem Tag startet der bayerische "Blitzermarathon", bei dem 24 Stunden lang an zahlreichen Stellen im Freistaat die Geschwindigkeit kontrolliert wird. Das bayerische Innenministerium hat wie in der Vergangenheit die Messstellen vorab veröffentlicht, an denen das Tempo kontrolliert wird. Auch im Landkreis Unterallgäu und der Stadt Memmingen stehen am Mittwoch und Donnerstag wieder die Blitzer – und das an zahlreichen Stellen.

Um die Zahl der Verkehrstoten und der Unfälle zu reduzieren, setzt die Polizei auf die Verkehrsüberwachung. Der Blitzermarathon soll die Menschen sensibilisieren, stärker auf das eigene Tempo zu achten. Denn immer wieder ist auch überhöhte Geschwindigkeit der Grund für einen Unfall.

Blitzermarathon 2025: Die Messstellen in Memmingen und dem Unterallgäu

Und so wird beim Blitzmarathon 2025 an zahlreichen Stellen in Memmingen und dem Unterallgäu das Tempo kontrolliert. Hier ist eine Übersicht der Messstellen in der Region.

Bad Grönenbach - Kreisstraße MN 19 - außerorts

Boos - B300 - außerorts

Bad Wörishofen - Staatsstraße 2025 - außerorts bei Schlingen Süd

Bad Wörishofen - Kreisstraße MN29 - außerorts an der Wertachtalkreizung

Bad Wörishofen - Kreisverkehr Skyline Park - außerorts

Dirlewang - B16 - außerorts

Erkheim - Kreisstraße MN 37 - außerorts

Ettringen - Kreisstraße MN 30 - außerorts

Ettringen - Staatsstraße 2015 - außerorts

Ettringen - Kreisstraße MN 9 - außerorts

Heimertingen - Staatstraße 2031- außerorts

Heimertingen - Memminger Straße an der Ortsdurchfahrt - innerorts

Lautrach - Staatsstraße 2009 - außerorts in Richtung Lautrach

Legau - Staatsstraße 2009 - außerorts beim Mühlweg

Memmingen - Donaustraße - innerorts

Memmingen - Europastraße - innerorts

Mindelheim - B16 - außerorts

Mindelheim - OA5 - außerorts

Ottobeuren - Europastraße - außerorts

Ottobeuren - Staatsstraße 2023 - außerorts

Salgen - Staatsstraße 2037 - außerorts

Türkheim - Kreisstraße MN 10 - außerorts

Tussenhausen - Kreisstraße MN 23 - außerorts

Wiedergeltingen - Kreisstraße MN 10 - außerorts

Winterrieden - B300 - außerorts

Woringen - Kreisstraße MN 19 - außerorts

Beim Blitzmarathon 2024 erwischte die Polizei 251 Temposünder

Beim "Blitzmarathon" 2024 haben die Beamtinnen und Beamten im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West 251 Fahrerinnen und Fahrer erwischt, die zu schnell unterwegs waren. Der negative Spitzenreiter überschritt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 86 Stundenkilometer, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Insgesamt waren 2024 mehr als 150 Personen an knapp 90 Kontrollstellen im Einsatz. Dabei fuhren etwa 23.000 Fahrzeuge durch die Messstellen. Einen Großteil der Verstöße ahndeten die Beamten direkt mit einem Verwarnungsgeld, mehrere der Verkehrssünder mussten jedoch mit Bußgeldanzeigen oder sogar mit Fahrverboten rechnen. Den negativen Spitzenreiter stellten Beamte im Landkreis Oberallgäu auf der Autobahn A7 im Bereich Durach fest. Dort war ein 53-jähriger Autofahrer mit 166 Kilometern pro Stunde unterwegs. Erlaubt war Tempo 80.

Für diesen Verstoß gab es laut Polizei ein dreimonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld von mindestens 700 Euro vor. Allerdings, so heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter, "gehen bei derart hohen Überschreitungen der Höchstgeschwindigkeit die Ahndungsstellen regelmäßig von vorsätzlichem Handeln aus, was zu deiner Verdoppelung der Geldbuße führt".

Positives Fazit des Blitzmarathons im Unterallgäu

Trotz des negativen Spitzenergebnisses zog Dominikus Stadler, Vizepräsident des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, vergangenes Jahr ein positives Fazit: "Auch in diesem Jahr verzeichnet das Polizeipräsidium erfreulicherweise einen leichten Rückgang der Beanstandungen. Dennoch werden wir als Polizei die Thematik im Auge behalten und weiterhin flächendeckend Geschwindigkeitsmessungen durchführen und konsequent ahnden." (AZ)

