Blitzermarathon 2025: Diese Messstellen sollten Sie im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen kennen 

Am Mittwoch, 9. April, lohnt es sich wieder ganz besonders, auf das richtige Tempo zu achten. Denn um 6 Uhr an diesem Tag startet der europaweite "Speedmarathon", an dem sich auch Bayern beteiligt. Das Bayerische Innenministerium hat wie in der Vergangenheit die Messstellen veröffentlicht, an denen im Freistaat an diesem Tag das Tempo kontrolliert wird. Auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen stehen viele Blitzer.

Koordiniert wird die Aktion vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk ROADPOL. Bayern beteiligt sich im Rahmen des Bayerischen Verkehrssicherheitsprogramms 2030 "Bayern mobil – sicher ans Ziel" an diesem 24‑Stunden-Blitzmarathon. Auch andere Bundesländer nehmen an der Aktion gegen Raser teil.

Blitzermarathon 2025: Auch in Neuburg wird verstärkt geblitzt

Angekündigt sind die bayernweit verstärkten Geschwindigkeitskontrollen bis Donnerstag, 10. April, 6 Uhr. Insgesamt rund 2000 Polizistinnen und Polizisten sowie Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung kontrollieren die Geschwindigkeit an zahlreichen Messstellen. Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen liegt der Schwerpunkt in Neuburg.

Zu hohe und nicht angepasste Geschwindigkeit war 2024 die Ursache für mehr als ein Viertel aller tödlichen Verkehrsunfälle in Bayern. Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen lag die Zahl der Verkehrstoten bei sechs und war damit wieder angestiegen. Im Bereich der Polizei Neuburg gibt es in diesem Frühjahr bereits drei Unfalltote.

Messstellen des Blitzmarathons 2025 in Bayern sind alle online abrufbar

Der Innenminister betont, dass bei der Aktion das Thema Prävention im Vordergrund steht. "Es geht nicht darum, möglichst viele Bußgeldbescheide zu verschicken." Deswegen sind alle Messstellen des elften Bayerischen Blitzmarathons auf der Internetseite des Innenministeriums abrufbar.

Karte: Das sind die Blitzerstellen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Diese Kontrollpunkte hat das bayerische Innenministerium für Neuburg und die Region bekannt gegeben:

Neuburg:

Grund-/Mittelschule Englischer Garten, Grünauer Straße, Tempolimit: 30 km/h

Staatsstraße 2035, Staatstraße zwischen Neuburg und Wagenhofen im Bereich der Unfallhäufungsstelle an der Abzweigung, Tempolimit: 70 km/h

Staatsstraße 2043 Richtung Karlshuld bei Zell, Tempolimit 70 km/h

Karlshuld

Augsburger Straße, Tempolimit 70 km/h

Karlskron:

Hauptstraße 164, Ortsdurchfahrt, Tempolimit 50 km/h

Pobenhausen, Schrobenhausener Straße 35, Ortsdurchfahrt, Tempolimit 50 km/h

Staatsstraße 2044, Abschnitt 300, Tempolimit 100 km/h

Weichering:

Bundesstraße B16 bei Weichering, Tempolimit 80 km/h

Schrobenhausen

Grundschule, Altenfurter Straße, Temnpolimit: 30 km/h

Grundschule, Georg-Leinfelder-Straße, Tempolimit 30 km7h

B 300 Mühlried-Waidhofen, Tempolimit 100 km/h

Staatsstraße 2045, Schrobenhausen - Pfaffenhofen, Tempolimit 70 km/h und 100 km/h

Alle Standorte der Blitzer in Schwaben/Oberbayern finden Sie in den Übersichten der einzelnen Landkreise oder in unserer Karte für die ganze Region: