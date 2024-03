Burgau

vor 33 Min.

Sie will Bräute in Burgau glücklich machen

Plus Daniela Haupeltshofer hat im Oktober das Brautmodengeschäft Brautreich übernommen. Am Sonntag veranstaltet sie ihre erste Hausmesse und gerät ins Schwärmen.

Von Ralf Gengnagel

Der große Kronleuchter an der Decke, das Samtsofa in zartem Rosé, darunter die vielen Kleider, Schuhe, Schleier und Krönchen, die darauf warten, für den schönsten Tag im Leben zum Einsatz zu kommen. Betritt man das Fachgeschäft für Brautmoden von Daniela Haupeltshofer in der Kapuzinerstraße, taucht man automatisch ein in eine andere Welt. Im Oktober hat die Inhaberin das Brautmodengeschäft übernommen und sich damit einen Kindheitstraum verwirklicht. In den kommenden Tagen, Wochen und Monaten hat sie viel zu tun. Ab dem Frühling fängt das Hauptgeschäft der Hochzeitsaison an. Pünktlich dazu plant die Inhaberin die erste Hausmesse.

Bis heute verpasst die 35-jährige keine Folge der Fernsehserie "Zwischen Tüll und Tränen", bei der sich alles um die Auswahl und Beratung für das perfekte Brautkleid dreht. Überzogen sei das gar nicht, sagt sie, denn Tränen fließen eigentlich immer, auch im Brautreich. Ob klassisch, schlicht, verspielt oder verträumt. Ob mit viel Glitzer oder langem Schleier, stehen die Frauen in einem Kleid vor dem Spiegel und brechen in Tränen aus, dann ist damit meist auch die Entscheidung gefallen, was am schönsten Tag im Leben getragen werden soll. "Nach so viel Emotionen hilft erfahrungsgemäß ein Gläschen Sekt", sagt sie und schmunzelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen