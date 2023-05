Fußball

13:55 Uhr

Der VfR Jettingen schnappt sich die Bezirksliga-Vizemeisterschaft

Für den Bezirksliga-Aufsteiger VfR Jettingen ist Platz zwei in der Gruppe Nord auf jeden Fall ein Anlass zum Feiern – und genau das tat das Team nach dem 0:0 in Maihingen.

Plus Aufsteiger VfR Jettingen wird durch ein 0:0 Zweiter der Bezirksliga Nord und spielt nun um den Aufstieg. Der FC Günzburg scheitert an seinem Kryptonit.

Für zwei der drei heimischen Starter in der Fußball-Bezirksliga Nord hat die Saison 22/23 ein sportliches Nachspiel. Der SC Bubesheim stand bereits vor dem finalen Spieltag als Tabellen-13. und Teilnehmer an der Relegation zur Bezirksliga fest. Der VfR Jettingen gewann durch eine Nullnummer in Maihingen das Fernduell mit dem FC Günzburg und nimmt als Vizemeister an der Relegation zur Landesliga teil. Inzwischen ist auch raus, wer Kontrahent der Jettinger sein wird.

FC Maihingen – VfR Jettingen 0:0

Die Jettinger wussten um die Schwere der Aufgabe und waren deshalb nicht sonderlich überrascht, dass Maihingen trotz des feststehenden Abstiegs um jeden Zentimeter kämpfte. Weil die Gäste zusätzlich verletzungsbedingt vor allem in der Offensive kaum Akzente setzen konnten, bauten sie auf die Defensive. Trainer Konrad Nöbauer lobte im Anschluss: „Wir wollten unbedingt zu null spielen. Das haben wir jetzt über die Saison gesehen in jeder zweiten Partie geschafft, glaube ich.“

