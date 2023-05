Fußball

Die letzte Chance des SC Bubesheim heißt Bezirksliga-Relegation

Der neue Bubesheimer Trainer Marco Chessa (hier im Gespräch mit Tanay Demir) blickt der Entscheidung in der Relegation positiv entgegen. Die Bereitschaft im Team stimmt, urteilte er nach seinem Einstand.

Plus Das Wunder fällt aus: Fußball-Bezirksligist SC Bubesheim schafft gegen den TSV Wertingen nur ein 1:1. Der neue Trainer Marco Chessa tankt dennoch Zuversicht.

Die ohnehin vage Hoffnung, der neue Trainer Marco Chessa könne von Hier auf Jetzt ein Wunder herbeiführen, zerstob in der Nachspielzeit. Nach dem 1:1 im Nachholspiel gegen den TSV Wertingen kann der Fußball-Bezirksligist SC Bubesheim den Klassenerhalt im Rahmen der Punkterunde nicht mehr schaffen. Der Verein und seine Fans setzen jetzt auf den Strohhalm Relegation.

Der SC Bubesheim spielt aggressiv und lauffreudig

Den Abgrund vor Augen, präsentierten sich die Bubesheimer vor 85 Zuschauenden zunächst sehr aggressiv und äußerst lauffreudig. Augenscheinlich haben die Spieler verinnerlicht, worum es geht – wobei sie auch in den Wochen zuvor nie den Vorwurf auf sich gezogen hatten, sie könnten Opfer eines Einstellungsdefizits werden. Das eigentliche Bubesheimer Problem in dieser Frühjahrsrunde 2023 ist vielmehr, dass die Mannschaft keine 90 Minuten durchhält. Warum, darüber liegen einige Spekulationen vor. Jedenfalls sollte die Partie gegen Wertingen einen weiteren Beleg bringen, dass es so ist.

