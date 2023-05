Die TSG Thannhausen spielt jetzt um den Bezirksliga-Aufstieg

Plus Mit einem 4:0 bei TG Lauingen erspielt sich die TSG Thannhausen die Vizemeisterschaft in der Fußball-Kreisliga West. Trainer Rainer Amann lobt das Team.

Die TSG Thannhausen nimmt als Zweiter der Fußball-Kreisliga West an der Relegation zur Bezirksliga Schwaben teil. Den Sprung ganz nach vorne schafften die Mindelstädter trotz eines 4:0-Erfolgs bei Türk Gücü Lauingen nicht, weil Konkurrent SSV Glött in Jettingen triumphierte. Die Lilien gewannen bei der Reserve des dortigen Bezirksligisten 2:0. Sie sind damit Meister und Aufsteiger ins schwäbische Oberhaus.

TSG-Trainer Rainer Amann freute sich nach dem deutlichen Erfolg im Lauinger Auwaldstadion erst einmal und sagte: „Das war von uns eine souveräne Leistung. Wir haben uns noch einmal richtig Lust auf die Aufstiegsspiele geholt.“