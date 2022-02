Neue Sammelschließanlage für Fahrräder am Bahnhof Günzburg

Dank der Offensive Bike+Ride gibt es neue abschließbare Stellplätze. Die Anlage soll die Fahrräder vor Diebstahl und Regen schützen. So funktioniert sie.

Wer in Günzburg mit dem Rad zum Bahnhof fährt, kann sich ab sofort über neue, geschützte Stellplätze freuen: Die Stadt hat gemeinsam mit der Deutschen Bahn (DB) zwei Sammelschließanlagen direkt am Bahnhof eröffnet. Radfahrende können nun einen der 48 Stellplätze in der Anlage buchen und ihr Zweirad darin sicher verwahren. Die Stellplätze sind aus der Bike+Ride (B+R)-Offensive entstanden, bei der die DB zusammen mit den Kommunen mehr Platz für Fahrräder an Bahnhöfen schafft.

„Wer Bahn und Fahrrad kombiniert, ist besonders umweltfreundlich unterwegs“, sagt Bernhard Christ, zuständiger Bahnhofsmanager für den Bahnhof Günzburg. „Daher unterstützen wir das klimaschonende Zusammenspiel der beiden Verkehrsmittel, wo es nur geht. In Günzburg können Radfahrende ihr Fahrrad nun sicher und geschützt direkt am Bahnhof abstellen.“

„Stück für Stück bewegen wir uns in Richtung ‚Fahrradstadt 2025‘. Mit der neuen Sammelschließanlage am Bahnhof gestaltet sich das Radfahren nach und in Günzburg flexibel und stressfrei“, erklärt Oberbürgermeister Gerhard Jauernig in der Pressemitteilung. Die neuen Sammelschließanlagen sind zwei von allen Seiten umschlossene und überdachte Stahlkonstruktionen. Sie befinden sich an der sogenannten Küchlemauer.

So funktioniert die Fahrradabstellanlage am Bahnhof Günzburg

Um Zutritt zur Sammelschließanlage zu erhalten, buchen Nutzerinnen und Nutzer im Internet über www.rad-safe.de einen Platz und erhalten dann einen Zugangscode. Zum Öffnen der Schiebetür geben sie den Code in das elektronische Steuerungsterminal ein. Ein Stellplatz in der Sammelschließanlage kostet einen Euro am Tag beziehungsweise 4,50 Euro pro Woche oder zwölf Euro pro Monat.

Mit der Bike+Ride-Offensive wollen Bundesumweltministerium und DB in kurzer Zeit möglichst viele Fahrradabstellanlagen an Bahnhöfen errichten. Das Ministerium unterstützt die Kommunen durch die Förderung der B+R-Offensive. Kommunen können sich auf der Website bahnhof.de/bikeandride schnell und unkompliziert für das Programm anmelden. Die DB hilft, geeignete Standorte an den Bahnhöfen zu finden und stellt eigene Flächen mietfrei zur Verfügung. Zusätzlich unterstützt die DB bei der Planung und Montage der Anlagen. Deutschlandweit ist die Nachfrage der Städte und Kommunen groß: Zurzeit arbeitet die Bahn gemeinsam mit Kommunen bundesweit an mehr als 500 Projekten. Insgesamt sollen bis zu 100.000 neue Fahrradstellplätze an Bahnhöfen entstehen.

Umfrage zu Fahrradparken am Bahnhof

Auf der Internetseite radparken.info können Interessierte auf einer öffentlichen Online-Karte bestehende Fahrradabstellanlagen erfassen und bei einer Umfrage die Fahrradfreundlichkeit ihres Bahnhofs bewerten. Mit den Daten wollen DB und Kommunen neue Anlagen planen und herausfinden, welche bestehenden Anlagen modernisiert werden müssen.

Um die klimafreundliche Kombination aus Fahrrad und Bahn noch komfortabler für die Reisenden zu machen, baut die DB an ihren Bahnhöfen die Services rund ums Rad ständig weiter aus. Um Kunden und Partner umfassend und aktuell zu informieren, stehen ab sofort alle Fahrradthemen rund um Bahnhöfe gebündelt auf der neuen Webseite bahnhof.de/fahrrad. (AZ)