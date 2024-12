Gebrauchtbüchermarkt geBucht der Caritas feiert Wiedereröffnung nach Flutkatastrophe

„Wir sind wieder da! Unser Beschäftigungsprojekt geBucht hat seine neue Heimstatt eingerichtet, die Kunden können uns wieder besuchen und in den Regalen nach Lesestoff suchen.“ Mit Stolz und Freude begrüßte Barbara Habermann, Leitung des Referats Sucht und Psychiatrie des Diözesan-Caritasverbandes Augsburg, die Ehrengäste bei der offiziellen Wieder-Eröffnungsfeier für den geBucht-Laden, der jetzt in der Hofgasse 2 in der Günzburger Altstadt zu finden ist.

„Auch die Beschäftigten sind glücklich, dass wir mit unserem Projekt ihnen eine gute Adresse mitten in der Stadt bieten können“, so Habermann weiter. Wie berichtet, waren die früheren Räume in der Hockergasse von der Flutkatastrophe Anfang Juni betroffen. „Wir mussten deshalb diesen Standort aufgeben. Umso mehr freue ich mich über dieses neue Zuhause.“

Das Hochwasser in Günzburg hat den kompletten Bücherbestand zerstört

Die Flutkatastrophe hat zudem den kompletten Bücherbestand sowohl im Geschäft als auch im Lager zerstört. „16.000 Bücher, alles Spenden von Bürgern aus Günzburg und Umland sowie Unterstützern aus dem Online-Geschäft, sind verloren gegangen“, erklärt Sozialpädagoge Michael Moser. Das Beschäftigungsprojekt bezieht ausschließlich seine Bücher aus solchen Spenden. „Und dennoch war es uns möglich, bereits nach gut zwei Monaten Ende August unser Beschäftigungsprojekt weiterzuführen. Der Verkauf fand damals aus Bananenkisten statt.“

Nicht missen möchte Anton Gollmitzer, Dritter Bürgermeister der Stadt Günzburg, das Beschäftigungsprojekt. „Für mich gehören Sie zu unserer Stadt. Sie leisten einen unschätzbaren Dienst für unsere Gemeinschaft.“ Der Gebrauchtbüchermarkt geBucht ist seit 2008 ein Beschäftigungsprojekt für Menschen mit voller Erwerbsminderung. Er ist an den Sozialpsychiatrischen Dienst Günzburg der Caritas angegliedert. Ziel des Projekts ist es, den Teilnehmenden ein gezieltes, tagesstrukturierendes Beschäftigungsangebot mit sinnvollen arbeitsweltorientierten Tätigkeiten zu bieten. Eng begleitet durch das Team aus Sozialpädagog*innen und ehrenamtlichen Mitarbeitenden übernehmen die Projektteilnehmenden verantwortungsvolle Aufgaben: von Recherche-Arbeiten am PC, Lagerführung, Online-Versand, Sortierung der Bücher bis zum Kundenkontakt. (AZ)