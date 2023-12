Günzburg

17:00 Uhr

Nach Brand im Kindergarten: So lebt es sich in den neuen Containern

Plus Vor fünf Monaten ist der Kindergarten Heilig Geist in Günzburg abgebrannt. Auf der Pfarrwiese entstand in wenigen Wochen eine komplett neue Einrichtung.

Von Heike Schreiber

Den 15. Juli wird Lena Höh so schnell nicht vergessen. Die Nacht, in der der Kindergarten Heilig Geist in Flammen aufging, hat sich tief ins Gedächtnis der Kindergartenleiterin eingebrannt. Der extreme Rauch vor Ort, die rennenden Feuerwehrleute und die Berge weißen Löschschaums – all das sei "wie im Film" gewesen, sagt die 26-Jährige. Dass sie heute, fünf Monate nach der Katastrophe, relativ gelassen darüber sprechen kann, liegt am Happy End, das die Geschichte nahm. In kurzer Zeit entstand auf der Pfarrwiese neben dem Pfarrzentrum ein (fast) neuer Kindergarten aus Containern, in denen 85 Kinder und Erzieherinnen unterkommen konnten. Wie das so schnell funktionieren konnte, wie es sich dort arbeiten lässt und welche "Narben" der Brand trotz glücklichem Ende hinterlassen hat, erzählt Lena Höh im Gespräch mit unserer Redaktion.

Bunt sieht der Kindergarten aus, rot, gelb, orange und grün leuchten die Außenwände. An den Fensterscheiben kleben gebastelte Häuschen, im Eingang werden Besucher mit "Herzlich willkommen"-Wimpeln begrüßt. Es ist weihnachtlich dekoriert, wirkt einladend, wie ein Kindergarten eben. "Es ist echt super geworden", findet Lena Höh, die durch die Räume führt. Seit dem 2. Oktober spielt sich der Kindergartenalltag der Leiterin, ihres Teams und der Kinder der Mäuse-, Maulwurf- und Igelgruppe in 33 aneinandergebauten Containern ab.

