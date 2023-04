Ichenhausen

17:30 Uhr

Pizzeria La Fontana in Ichenhausen öffnet wieder – zumindest vorerst

Plus Pächter Georg Abt sieht sich gezwungen, den Betrieb des Restaurants fortzuführen. Von der Stadt ist er enttäuscht. Seine Umbaupläne gibt er trotzdem nicht auf.

Von Heike Schreiber

Es kommt überraschend: Die Pizzeria La Fontana in Ichenhausen, die zum Jahresende geschlossen hatte, macht am Dienstag wieder auf. Restaurantbetreiber Denis Buleu hat sich entschieden, die Türen zumindest vorerst wieder zu öffnen. Wie lange er allerdings Pizza und Pasta in der Marktstraße anbieten wird, steht noch in den Sternen. Denn auch wenn der Bauantrag von Eigentümer Georg Abt, die Gasträume zu Ferienwohnungen umzubauen, zuletzt im Stadtrat abgelehnt wurde, sind seine Pläne noch längst nicht vom Tisch. Das Landratsamt muss eine endgültige Entscheidung treffen, und solange diese noch aussteht, sieht Abt sich gezwungen, die Pizzeria weiterlaufen zu lassen. Warum eine Gastronomie in seinen Augen keine Dauerlösung ist, warum er von der Stadt enttäuscht ist und was er nun vorhat, stellte Abt in einem Gespräch mit unserer Redaktion klar.

Seit Jahrzehnten hat Georg Abt die Räume in der Marktstraße verpachtet, stets an Gastronomen. Zuletzt hat Denis Buleu das La Fontana Ende 2021 übernommen. Abt betont, dass er stets eine günstige Pacht verlangt und diese seit Jahren nicht erhöht habe. Trotzdem sei es dem jetzigen Pächter nicht mehr gelungen, die Miete zu bezahlen. Abt habe sich um einen neuen Pächter aus Gastronomiekreisen bemüht. Schließlich sei ihm durchaus bewusst, dass die zentrale Lage prädestiniert für ein Restaurant sei. "Aber es ist leider ein Wunschdenken, die Gastronomie hat nach der Corona-Krise Riesenprobleme", sagt Abt. Er habe keinen neuen Mieter gefunden und sich entschieden umzuschwenken. Zusammen mit Architekt Rainer Mauß arbeitete er Pläne aus, die Pizzeria zu Ferienwohnungen umzugestalten. Die Pläne reichte er Ende vergangenen Jahres bei der Stadt ein.

