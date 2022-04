Kammeltal

12:00 Uhr

Wie es bei Hillenbrand nach der Übernahme von Bornschlegl weitergeht

Plus Die Hillenbrand Betonbau GmbH hat die insolvente Kammeltaler Firma gekauft. Jetzt gibt es zwei Geschäftsführer. Was sie durchgemacht haben und was sie vorhaben.

Von Heike Schreiber

Für Thomas Schwarz sind die vergangenen zwei Monate "wie im Zeitraffer" abgelaufen. In dieser Zeit sei er durch ein Wechselbad der Gefühle gegangen. Nachdem er zwölf Jahre als Bauleiter bei der Baufirma Bornschlegl tätig gewesen war, meldete das Unternehmen im Kammeltaler Ortsteil Ried überraschend Ende Februar Zahlungsunfähigkeit an. Doch so plötzlich die Insolvenz alle überrollte, so unvermittelt kam auch die Rettung. Am Tag des Insolvenzverfahrens wurde das Unternehmen an die Hillenbrand Betonbau GmbH aus Edelstetten verkauft. Fast die gesamte Belegschaft konnte wenige Tage später - unter neuem Namen - die Arbeit wieder aufnehmen. "Es war eine völlig unerwartete Wendung", sagt Schwarz, der zum Geschäftsführer neben Martin Hillenbrand aufstieg. Darüber und über die zukünftige Zusammenarbeit informierten die beiden das gesamte Team am Freitag auf einer Betriebsversammlung.

