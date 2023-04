Das Finale der Schützen steigt auch 2024 in Neu-Ulm

Luftpistole-Bundesligist SV Waldkirch und Luftgewehr-Erstligist SV Vöhringen sind 2024 erneut Gastgeber für das größte Spektakel im deutschen Schießsport.

Nach der laut Darstellung des Deutschen Schützenbundes (DSB) "großartigen Premiere" in diesem Jahr können sich alle Schießsport-Fans in der Region auf eine Neuauflage freuen: Auch 2024, konkret: am 3. und 4. Februar, findet das Bundesliga-Finale in der ratiopharm Arena in Neu-Ulm statt. Die jeweils besten acht Luftgewehr- und Luftpistole-Teams Deutschlands tragen dort das größte Spektakel aus, das der deutsche Schießsport zu bieten hat. Die Gastgeber-Rolle teilen sich wie bereits heuer der SV Waldkirch und der SV Vöhringen.

Gänsehaut-Stimmung

2500 Zuschauer hatten an den beiden Finaltagen im Februar 2023 für Gänsehaut-Stimmung bei Aktiven und Ausrichtenden gesorgt. Der Schießsport wurde modern und attraktiv präsentiert und sah in der SSG Kevelaer (Gewehr) und dem SV Kelheim-Gmünd (Pistole) zwei würdige Sieger.

Deswegen fiel seitens des DSB die Entscheidung für eine Wiederholung des Spektakels in der modernen Halle nicht schwer. Zumal sich die Vereine SV Pfeil Vöhringen und SV Edelweiß Waldkirch bereit erklärt hatten, abermals den Schlussakkord der Bundesliga-Saison zu verantworten. Gerhard Furnier, DSB-Vizepräsident Sport, erinnert sich gern und sagt zur aktuellen Vergabe: „Der DSB ist der Bewerbung gerne nachgekommen, da sich die ausrichtenden Vereine als absolute Profis gezeigt haben und die Zusammenarbeit hervorragend war.“

Organisatorische Verbesserungen geplant

Zugleich kündigte Furnier an, an Verbesserungen für die zweite Auflage zu arbeiten: „Ich denke hier vor allem an die Darstellung auf den Leinwänden. Aufgrund der starken Hallenbeleuchtung werden wir hier eine andere Lösung suchen. Auch das Thema Beschallung wird auf dem Prüfstand stehen.“

Ziel sei es, so Furnier, den besten Mannschaften Deutschlands und den Zuschauern in der Halle möglichst perfekte Bedingungen zu bieten, damit die Attraktivität des Bundesliga-Finales weiter gesteigert werden kann. (AZ)

