Bundesliga Luftpistole: SV Waldkirch ist unter den vier Besten

Plus Die Luftpistole-Schützen aus Waldkirch beginnen mit einem furiosen Auftakt in der Bundesliga-Endrunde. Doch der Halbfinalgegner zeigt eine Weltklasseleistung und im Spiel um Platz 3 ist die Luft raus.

Die Enttäuschung über das verlorene Bundesliga-Halbfinale vor heimischer Kulisse war den Schützinnen und Schützen des SV Waldkirch direkt nach der Partie ins Gesicht geschrieben. Doch die gedrückte Stimmung hielt nicht lange an. Trainerin Elfriede Weigelt ging sofort zu ihren Luftpistole-Schützlingen, nahm sie in den Arm und munterte sie auf. Auch die zahlreich nach Neu-Ulm mitgereisten Fans, die während des Wettkampfes mit Kuhglocken, Ratschen und Sprechchören für mächtig Stimmung in der Ratiopharm-Arena sorgten, jubelten auch nach der deutlichen 1:4-Niederlage. Und so konnten die meisten Schützen schnell wieder lachen.

