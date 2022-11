18 Teams wollen die Futsal-Krone im Landkreis Günzburg

Das Finale um den Sparkassen-Cup im Futsal steigt am 30. Dezember 2022 in Günzburg. Dort finden in dichter Folge drei Endrunden-Turniere statt.

Das Spektakel unter dem Dach kann wieder beginnen. Nach zwei futsallosen Wintern werden in den kommenden Wochen wieder die besten Hallenfußballer in den Landkreisen, Fußball-Kreisen und Bezirken Bayerns sowie im Freistaat ermittelt. Für die Fußballer in der Region steigen innerhalb weniger Tage drei Finalturniere in der Rebayhalle in Günzburg.

Die Besten gehen eine Stufe nach oben

Am 30. Dezember 2022 geht es dort auf Landkreisebene um den Sparkassen-Cup, am 4. Januar 2023 um den Titel im Fußball-Kreis Donau und am 7. Januar um die Krone in Schwaben. Die Turniere bauen aufeinander auf, die jeweils besten Teams der unteren Ebene springen immer eine Stufe nach oben.

Im Landkreis Günzburg bewerben sich 18 Mannschaften um den Futsal-Titel. Weil das für ein Turnier zu viele sind, hat Kreis-Spielleiter Wolfgang Beck die Kandidaten in zwei Qualifikationsturniere für den Sparkassen-Cup eingeteilt. In Günzburg spielen am 11. Dezember zehn Teams, in Krumbach am 17. Dezember acht Mannschaften in jeweils zwei Gruppen jeder gegen jeden. Die Ersten und Zweiten jeder Gruppe, insgesamt also acht Mannschaften, spielen dann am 30. Dezember um den Landkreis-Titel.

Diese Teams sind dabei

Die Qualifikationsgruppen:

Günzburg, Gruppe 1: VfR Jettingen, VfL Großkötz, Türk GB Günzburg, SG Reisensburg-Leinheim, SC Bubesheim

Günzburg, Gruppe 2: FC Günzburg, SV Unterknöringen, SpVgg Kleinkötz, TSV Burgau, TSV Offingen

Krumbach, Gruppe 1: TSG Thannhausen, TSV Ziemetshausen, Türkiyemspor Krumbach, SpVgg Krumbach

Krumbach, Gruppe 2: TSV Krumbach, FC Ebershausen, SV Mindelzell, SpVgg Wiesenbach





Am 7. Januar 2023 geht's um die Schwaben-Krone

Aus der Endrunde um den Sparkassen-Cup dürfen die besten vier Mannschaften anschließend um den Titel im Fußball-Kreis spielen. Sie treffen am 4. Januar auf je zwei Teilnehmer aus den Landkreisen Dillingen und Donau-Ries. Die beiden Finalisten des Kreis-Turniers schließlich spielen mit den Endspiel-Partnern aus den Kreisen Augsburg und Allgäu sowie den beiden Finalisten der Bezirksmeisterschaft 2020, FC Gundelfingen und TSV Bobingen, am 7. Januar um den Schwaben-Titel.

