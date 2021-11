Konstantin Zanker wird Zweiter Bürgermeister von Altenstadt

Plus Konstantin Zanker wird zu Beginn des neuen Jahres Altenstadts Zweiter Bürgermeister. Bei der Wahl setzte er sich knapp gegen Hubert Berger durch. Das sind seine Ziele.

Denkbar knapp ist die Wahl um das Amt des Zweiten Bürgermeisters von Altenstadt ausgegangen. Die Markträtinnen und Markträte wählten den 26-jährigen Konstantin Zanker von der Freien Wählergemeinschaft Altenstadt mit nur einer Stimme Vorsprung zum Nachfolger von Jochen Anders. Dieser tritt zum 31. Dezember 2021 aus persönlichen Gründen zurück. Zanker möchte in seinem neuen Amt, das er im Januar 2022 antreten darf, wichtige Projekte in Altenstadt vorantreiben.