Kirchhaslach

vor 50 Min.

Bürgermeister zieht nach Unwetterschäden in Kirchhaslach Bilanz

Plus Extremer Starkregen hat auch in Kirchhaslach zu Überflutungen und Bodenerosionen geführt. Die Gemeinde kann die Schäden nicht alleine beheben.

Von Claudia Bader

Auch in Kirchhaslach und seinen Ortsteilen haben die extremen Unwetter der zurückliegenden Wochen erhebliche Schäden angerichtet. Die durch den Starkregen verursachten Bodenerosionen haben Unmengen von Humus und Kies auf private Grundstücke sowie Straßen, Feldwege und Wiesen gespült. Dadurch wurden die Entwässerungsgräben verstopft, sodass ein Abfließen des Oberflächenwassers nicht mehr kontrolliert möglich war und sich die Niederschläge samt Kies willkürlich Richtung Tal bewegten. Das berichtete Bürgermeister Franz Grauer in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Zu seiner Bilanz gehörte auch eine Bitte an Grundstücksbesitzer und ein Appell an die Landwirte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen