Neu-Ulm

vor 16 Min.

Prozess in Neu-Ulm: Immer wieder begeht ein Mann Hausfriedensbruch

Plus Wegen mehrerer Hausfriedensbrüche muss sich ein 64-Jähriger am Amtsgericht Neu-Ulm verantworten. Ein Fall, "der aus dem Raster fällt", sagt der Richter.

Von Maximilian Sonntag

In Begleitung zweier Polizeibeamter ist der Angeklagte am Donnerstagmorgen in den Sitzungssaal 103 am Amtsgericht in Neu-Ulm gebracht worden. Derzeit sitzt er in der Justizvollzugsanstalt in Memmingen. Der Grund für die Verhandlung klingt zunächst banal: Der 64-jährige Mann soll sich im Mai 2021 mehrfach unbefugt in der Glacis-Galerie und auf dem Gelände der Sparkasse in Neu-Ulm aufgehalten haben. Die Besonderheit: Der Angeklagte ist bereits mehr als 50 Mal strafrechtlich auffällig geworden.

