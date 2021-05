Weißenhorn

11:22 Uhr

Hotel zum Löwen in der Altstadt von Weißenhorn wird verkauft

Eine prominente Immobile in Weißenhorn steht zum Verkauf: Familie Ländle gibt nun auch den Betrieb des Hotels zum Löwen auf.

Plus Familie Ländle gibt das Hotel zum Löwen, ein Traditionsbetrieb in Weißenhorn, vollständig auf. Über die Gründe für das Aus äußert sie sich nicht.

Von Jens Noll

Mit pathetischen Worten preist das Immobilien-Unternehmen das Objekt an: "Werden Sie ein Teil der Entstehungsgeschichte von Weißenhorn" steht ganz oben auf dem Exposé. Zum Verkauf steht ein sehr prominentes Anwesen in Weißenhorn, nämlich der "Löwen", das traditionsreiche Hotel im Zentrum der Fuggerstadt. "Eine Institution mitten in der historischen Altstadt von Weißenhorn", schreibt der Makler. Knapp drei Jahre nach dem Aus des gleichnamigen Restaurants wird die bisherige Eigentümerfamilie nun auch den Betrieb des Drei-Sterne-Hotels einstellen.

