Beschädigte Weide am Mühlbachufer in Altenstadt kann stehen bleiben

Nachdem ein großer Ast von einer Weide am Altenstadter Mühlbachufer abgebrochen war, hat sich ein Gutachter den Baum genauer angesehen.

Wie verkehrssicher ist ein etwa 20 Meter hoher Baum am Mühlbach in Altenstadt? Diese Frage ist nach einem Einsatz aufgekommen, zu dem die Altenstadter Feuerwehr am vergangenen Samstagmorgen gegen 6 Uhr ausrückte. Grund dafür war, wie berichtet, ein großer Ast, der von einer Weide am Mühlbachufer abgebrochen war. Ein weiterer Ast hing lose in der Baumkrone. Der Baum steht nur wenige Meter von der Alten Bleiche entfernt. Ein Gutachter überprüfte am Montagmorgen, ob die Weide gefällt werden muss.

Der abgestürzte Ast war innen weitgehend verfault und wohl durch den anhaltenden Regen so schwer geworden, dass er abbrach. Da der Stamm vollständig mit Efeu umwachsen ist und bei einer ersten Sichtung weitere Äste instabil erschienen, regte Feuerwehrkommandant Christian Link an, die Weide überprüfen zu lassen. Laut dem Ergebnis des Gutachters besteht jedoch keine akute Gefahr. Der Baum müsse nicht gefällt werden. Das teilte Bürgermeister Wolfgang Höß auf Nachfrage unserer Redaktion telefonisch mit. (mield)

