Am Espach: Anlieger fordern eine Tempo-30-Zone rund um die Uhr

Vor mittlerweile vier Monaten ist die neue Kita am Schloss in Betrieb genommen worden. Seitdem werden von Montag bis Freitag rund 160 Kinder über die Straße Am Espach zur Einrichtung gebracht und wieder abgeholt. Beschäftigte und Besucher des gegenüber liegenden Kreisseniorenwohnheims sowie des Seniorenzentrums mit ambulanter Krankenpflege fahren sogar tagtäglich über diese Straße. „Wenn hier in Kürze auch eine Arztpraxis ihren festen Standort hat, nimmt das Verkehrsaufkommen weiter zu,“ sorgen sich Inge und Josef Schneller, Christine und Georg Göppel sowie weitere Anlieger. Sie fragen sich, warum in diesem sensiblen Bereich noch keine Tempo-30-Zone eingerichtet wurde.

