Finanzspritze vom Bund: Fuggerschloss erhält Millionenförderung

Es ist ein gigantisches Areal, auf dem sich das historische Fuggerschloss in Babenhausen befindet. Entsprechend aufwendig ist es, das Gebäude zu erhalten. Mit dem Bezug der neuen Kindertagesstätte ist ein Teil der Bauarbeiten zwar abgeschlossen, trotzdem dauern die Sanierungsmaßnahmen seit Jahren an. Weil der Dachstuhl besonders baufällig ist, sind auch die darunterliegenden Räume von Beschädigungen bedroht – für öffentliche Veranstaltungen sind sie inzwischen gesperrt. Um diesen Gebäudeteil wieder instand zu setzen, gibt es nun eine ordentliche Finanzspritze vom Bund.

Bund beschließt Fördersumme von fast fünf Millionen Euro

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat den Förderantrag zur Sanierung des westlichen Langschlosses und des Torturms am Mittwoch genehmigt. Insgesamt 4,99 Millionen Euro an Bundesmitteln sollen demnach in die Erhaltung des Fuggerschlosses fließen. Das Geld stammt aus dem Förderprogramm „KulturInvest“, mit dem der Bund Maßnahmen zur Modernisierung, Sanierung oder Restaurierung von kulturellen Einrichtungen und Kulturdenkmälern unterstützt. Auch Ausstellungen von überregionaler Bedeutung können gefördert werden. Ziel des Programms ist es, Kultur für eine breite Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Auch am Babenhauser Kirchturm finden derzeit Sanierungsmaßnahmen statt. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

Genau das möchte man auch mit der Sanierung des Babenhauser Fuggerschlosses erreichen. Im westlichen Teil des Langschlosses, das im Jahr 1542 erbaut wurde, befinden sich historische Räume (Ahnensaal, Roter Salon, Gobelinsaal) sowie ein Fuggermuseum. Im Kanzleibau, zu dem auch der Torturm gehört, sollen das Dach, die Fassaden und die Fenster saniert werden, um das Bauwerk vor weiteren Schäden zu schützen. Auch das Innere des Gebäudeteils soll ausgebaut und damit wieder nutzbar gemacht werden.

Claudia Roth begrüßt die Förderung des Babenhauser Fuggerschlosses

Bundestagsabgeordnete der SPD und Grünen lobten den Förderentscheid. „Für die Menschen in Babenhausen ist das Schloss vor allem auch ein Ort des Zusammenkommens und des Austauschs“, erklärte etwa die Neu-Ulmer Bundestagsabgeordnete Ekin Deligöz (Bündnis 90/Die Grünen). „Insofern freue ich mich sehr über diese Förderung, weil mit dem Fuggerschloss eine Einrichtung davon profitiert, in der Vergangenheit sichtbar gemacht und Zukunft aktiv mitgestaltet wird.“

Auch Bundestagsabgeordnete Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen), die in Babenhausen aufgewachsen ist, freute sich über die Förderung – und „ganz besonders für die Menschen in Babenhausen und Schwaben“. Das Fuggerschloss sei ein wichtiges Denkmal, dessen überregionale Bedeutung durch die Bundesförderung unterstrichen werde.