Bellenberg

vor 17 Min.

"Der Prinz aus Prinzipien": Bellenberger bringt besonderes Märchenbuch heraus

Plus Jörg Zenker aus Bellenberg hat ein Buch geschrieben, illustriert und kürzlich im Selbstverlag herausgegeben: "Der Prinz aus Prinzipien". Die Lektüre verspricht Amüsement für Jung und Alt.

Von Regina Langhans

Jörg Zenker hat sich in Bellenberg als Chronist und Erfinder des historischen Rundgangs "Zeitreise" einen Namen gemacht. In Ulm ist der gelernte Schauspieler durch Theaterinszenierungen, aber auch historische Stadtführungen bekannt. In Illertissen hat er im Sommer die Online-Produktion der Schwabenbühne-Jugend "Aline Baba" einstudiert und zu Videofolgen verarbeitet. Neu in seiner Vita erscheint die Herausgabe eines besonderen Märchenbuchs im Selbstverlag: "Der Prinz aus Prinzipien". Allein schon der Titel macht auf die Lektüre neugierig, wobei die mit klarer Sprache und spitzer Feder gezeichneten Charaktere Jung und Alt Vergnügen bereiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen