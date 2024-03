Kellmünz/Dettingen

12:10 Uhr

"Hitler und die Grünen": Warum ist die Aufschrift weg? Besitzer äußert sich

Die Aufschrift auf dem Bild links ist jetzt nicht mehr auf dem Schild in Kleinkellmünz zu lesen. Es wurde umgedreht. Jetzt zeigt es wieder den Inhalt auf dem Bild rechts.

Plus Das umstrittene Schild in Kleinkellmünz hat wieder die neue alte Aufschrift. Wieso wurde es umgedreht? Eigentümter Thomas Obermüller erklärt seine Beweggründe.

Von Michael Kroha

Wirklich lange stand es nicht, inzwischen ist das Schild mit der umstrittenen Aufschrift in Kleinkellmünz wieder verschwunden. Beziehungsweise das Plakat wurde lediglich umgedreht. "Hitler und die Grünen darf unserem Land nie wieder passieren", war bis vor kurzem noch von der Straße aus zu lesen. Das sorgte für einen Aufschrei, über den unsere Redaktion berichtete. Jetzt dürfen Passantinnen und Passanten wie schon vor einem Jahr wieder lesen: "Grünwähler haben hier Hausverbot". Thomas Obermüller, der für das Schild verantwortlich ist und auf dessen Grundstück es steht, erklärt seine Beweggründe.

"Das war nie geplant, dass es lang bleibt", sagt er am Montag im Gespräch mit unserer Redaktion. Er habe unter anderem mit der Berichterstattung durch unsere Redaktion erreicht, was er erreichen wollte: Es sollte mal zur Sprache kommen und aufgeschrieben werden, was die Grünen seiner Meinung nach mit dem Land derzeit anstellen. Und, dass rechtskonservativ eben nicht immer gleich rechtsextrem sei.

