Einen Tag lang auf Entdeckungsreise: Was wo beim Landkreis-Tag geboten ist

Die Feiern zum 50. Landkreisjubiläum gehen weiter - diesmal mit einem Aktionstag an ganz unterschiedlichen Stationen. Das ist am 15. Oktober alles geboten.

Ein einzelner Feiertag ist dem Landkreis Neu-Ulm zu seinem 50. Geburtstag zu wenig. Schon im Sommer ging es mit einem Bürgerfest in Weißenhorn los, danach gratulierte Ministerpräsident Markus Söder in Vöhringen höchstpersönlich auf den Tag genau 50 Jahre nach der ersten Kreistagssitzung. Jetzt geht das Landkreisjubiläum mit dem Landkreistag am 15. Oktober in die nächste Runde.

Das Landratsamt sowie verschiedene Einrichtungen quer durch den Landkreis öffnen von 10 bis 16 Uhr ihre Türen und laden die Bürgerinnen und Bürger zu einem bunten Programm von Informationen über Mitmach-Angebote bis hin zu Führungen ein.

Im Landratsamt Neu-Ulm, Kantstraße 8, gibt die Verwaltung eine Übersicht zu den vielfältigen Aufgaben des Landratsamts und Landkreises. Interessierte können sich selbst an einem Einbürgerungstest versuchen, Bodenrichtwerte für ihr Grundstück ermitteln oder sich beim Aktenweitwurf beweisen. Außerdem wird es einen Einblick in das Büro des Landrats, eine begehbare Riedlandschaft sowie die Ausstellung zum Fotowettbewerb „Bildung und Teilhabe“ geben. Um 11.30 und 14 Uhr sind Live-Hacking-Vorstellungen geplant. Dabei geht es darum, wie man Daten und Informationen sicher hält und wie leicht man Opfer einer Cyberattacke werden könnte. Der Kreisjugendring kümmert sich zudem um ein Kinderprogramm.

Ein 3D-Schokodrucker und ein Rundgang mit dem Lama

Energie, Innovation und Nachhaltigkeit stehen in der Dienststelle des Landratsamts in der Messerschmittstraße 7 im Mittelpunkt. Es wird Virtual-Reality-Brillen, einen 3D-Schokodrucker, Fahrradcodierung, Lama-Rundgänge, eine kleine Tourismusmesse und vieles mehr geben. Außerdem kann man mit dem Fahrrad Strom produzieren. Auch für eine Kinderbetreuung sowie Essen und Getränke ist gesorgt.

Alles rund um Verkehr und Mobilität ist auf dem Verkehrsübungsplatz Ludwigsfeld geboten. Für die Besucherinnen und Besucher gibt es hier einen Parcours mit Rauschbrille, einen Bremssimulator, verschiedene Aktionen zur Verkehrssicherheit und eine Schulung zur Sicherheit auf dem E-Bike.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) bietet jede halbe Stunde Führungen über die Deponie Pfuhl und das Gelände an. Die erste Führung beginnt um 10.15 Uhr, die letzte um 14.45 Uhr. Eine Führung dauert etwa 45 bis 60 Minuten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

In Illertissen präsentieren sich beim Landkreistag die Blaulicht-Organisationen

Die Blaulichtorganisationen Feuerwehr, BRK, Polizei und THW stellen sich im und um das neu gebaute Feuerwehrhaus in Illertissen vor. Auch der Fachbereich Katastrophenschutz wird sich vor Ort präsentieren. Besucherinnen und Besucher erwartet eine Drohnenvorführung, die Präsentation der verschiedenen Einsatzfahrzeuge, die Vorstellung des Katastrophenschutzes und ein Polizeihubschrauber-Simulator. Um 11.30 und 14.30 Uhr wird es Vorführungen der Hundestaffel der Polizei geben.

Die Bildung ist Schwerpunktthema des Standortes am Illertal-Gymnasium in Vöhringen. Dort stellen sich zum Beispiel die "kita.digital", die "Digitale Bildungsregion Neu-Ulm", die vielfältige Kindergarten- und Schullandschaft sowie die Kreismedienzentren vor. Mitmach-Angebote für Kinder wie eine Rallye und verschiedene Programmpunkte runden den Tag ab.

Im Peter-Arnold-Haus der Stiftungsklinik Weißenhorn wird der Schwerpunkt auf dem Thema Gesundheit liegen. Dort stellen sich die Kliniken der Kreisspitalstiftung Weißenhorn, das Gesundheitszentrum Illertissen, die Berufsfachschule für Pflege der Kreisspitalstiftung, die Gesundheitsregionplus Landkreis Neu-Ulm und der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) vor. Im Peter-Arnold-Haus gilt eine FFP2-Maskenpflicht, um das medizinische Personal vor Ort zu schützen. Besucherinnen und Besucher werden deshalb gebeten, eine entsprechende Maske mitzubringen und zu tragen.

Am Landkreistag öffnen die Landkreismuseen Archäologischer Park Kellmünz, Museum für bildende Kunst Oberfahlheim, Bayerisches Bienenmuseum Illertissen und Klostermuseum Roggenburg von 10 bis 17 Uhr.

"Napoleonrunde" mit dem Fahrrad startet am Badesee Ludwigsfeld

Der Bereich Tourismus lädt zu einer geführten Fahrradtour ein, die um 10 Uhr am Badesee Ludwigsfeld in Neu-Ulm beginnt. Die Tour führt rund 30 Kilometer teilweise über die "Napoleonrunde". Es wird eine Führung durch die Jubiläumsausstellung im Museum für bildende Kunst und eine Satteltaschen-Vesper geben. Hierfür Essen und Getränke bitte selbst mitbringen. Die Fahrradtour endet in der Dienststelle Messerschmittstraße. Eine Anmeldung – mit Angabe der Kontaktdaten und Telefonnummer – ist erforderlich bis Mittwoch, 12. Oktober, per E-Mail an touristik@lra.neu-ulm.de.

Anlässlich des Jubiläums sind außerdem am 15. Oktober alle Fahrten im Öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Neu-Ulm kostenlos, egal ob im Bus oder im Nahverkehrszug. Die Aktion gilt nur im Landkreis Neu-Ulm, das heißt Start- und Zielort einer Fahrt müssen im Landkreis Neu-Ulm liegen. Darüber hinaus wird für die Besucherinnen und Besucher des Landkreistags extra ein Shuttle-Service eingesetzt, der die Veranstaltungsorte miteinander verbindet. Dieser ist ebenfalls kostenlos.

Ein Veranstaltungsflyer liegt für diesen Tag aus und ist auch auf der Website des Landratsamts abrufbar. Unter www.landkreis-nu.de/Landkreistag sind alle Veranstaltungsorte samt Programm aufgeführt. (AZ/rjk)