Landkreis Neu-Ulm

11:30 Uhr

Grüner Landratskandidat: Ich lasse mich nicht einschüchtern

Plus Ludwig Ott (Grünen) zieht ohne teure Versprechen in den Wahlkampf um das Landratsamt. Er präsentiert sich als Pragmatiker, der sich aufs Notwendige konzentriert.

Von Thomas Vogel

Ludwig Ott könnte jetzt zu großen Dankesgesten anheben, aber starke Emotionen sind nicht seine Art. Man reicht ihm einen Blumenstrauß, seine Reaktion ist ein strahlendes Lächeln, das war’s dann auch schon. „Natürlich freue ich mich, aber ich war ja der einzige Kandidat“, wird er sein Verhalten am Tag nach seiner Nominierung zum Grünen-Kandidaten für die Landratswahl noch einmal rekapitulieren. Er fügt dann noch hinzu, „dass dies bei den Grünen ja nicht selbstverständlich ist“. Gemeint ist sein 100-Prozent-Ergebnis. Sämtliche der 44 anwesenden Mitglieder hatten am Freitagabend für ihn gestimmt. Ludwig Ott kandidierte bereits bei der letzten Landratswahl vor drei Jahren. Damals landete er mit 16,8 Prozent der Stimmen auf Platz drei, hinter Thorsten Freudenberger (CSU) und Susanne Oberdorfer-Bögel ( Freie Wähler).

Der Grünen-Kandidat reitet keine Attacken auf den politischen Gegner

Er ist kein Freund des großen Getöses. In seiner knapp zehnminütigen Bewerbungsrede kommt ihm nicht die klitzekleinste Attacke gegen die politischen Mitbewerber über die Lippen. Aber eine Erwähnung ist es dem 32 Jahre alten Projektmanager dann doch wert, dass CDU-Chef Merz die Grünen ja zum politischen Hauptgegner ausgerufen hat. Er empfindet das eher als befremdlich und höchstens als Ehre: „Haupttrennlinien“, so etwas gebe es ja weder in den kommunalen Parlamenten noch im Kreistag, dem Ott angehört.

